Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. január 25.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2022. január 25.

Névnap

Pál

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 361.61 Ft

CHF: 348.98 Ft

GBP: 430.94 Ft

USD: 319.75 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17140 Ft

MOL: 2620 Ft

RICHTER: 8315 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.01.26: Szakadozott felhőzet lesz felettünk, így többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az égbolt. A Dunántúlon előfordulhatnak kevésbé felhős időszakok, míg keleten éjszaka zúzmarás köd is képződhet, mely egyes körzetekben tartósabban megmaradhat, így arrafelé párás, borult területek is lehetnek. Elsősorban a Dunától keletre fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, napközben esetleg szitálás, eső is. Az északkeleti országrészben végig gyenge marad a légmozgás, míg másutt az északnyugati szelet időnként élénk, egy-egy helyen erős lökések is kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában -5 és +1 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes, havas tájakon ennél hidegebb lesz. A csúcsérték többnyire 2 és 7 fok között valószínű, de a tartósan ködös, rétegfelhős keleti tájakon fagypont körüli maximumok is lehetnek.

2022.01.27: Északnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a magas-, illetve középszintű felhőzet, így általában felhős idő várható, de lehetnek elvékonyodások, néhány órára a nap is kisüthet. Este egy hidegfront hatására átmenetileg beborul az ég. A kevésbé felhős tájakon hajnalra zúzmarás köd képződhet. Eleinte északkeleten még előfordulhat kisebb havazás, hószállingózás, majd estétől főként északon, északkeleten lehet számítani kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadékra. A nyugati, délnyugati szél időnként megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában -6 és +1 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes, havas vidékeken ennél hidegebb is lehet. A csúcsérték 0 és +9 fok között valószínű, északkeleten lesz hidegebb, délnyugaton enyhébb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A levegőminőség várhatóan továbbra is kedvezően alakul (estétől a szállópor koncentráció némileg növekedhet). (2022.01.25. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hazánk fölé több fokkal hűvösebb levegő áramlik, hidegfront jellegű változás várható. Ezek a hatások a vegetatív idegrendszerünket paraszimpatikus irányba tolják el, ezért csökken a szervezet energiaforgalma, alapanyagcseréje, lassul a légzés és a keringés, valamint az izomtevékenység is a legszükségesebbre csökken le. (2022.01.25)

