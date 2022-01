Egyre többen váltanak MacBookra: mi lehet az oka a fokozott érdeklődésnek?

Egyre népszerűbbek a Mac gépek a magánemberek és a vállalati szegmens körében is. Ennek oka Földesi Gábor, az iSTYLE B2B vezetője szerint többek között az, hogy ugyan kezdetben nagyobb beruházást jelent, hosszú távon mégis jobban megéri Apple terméket választani az alacsonyabb fenntartási költségek, az értékállóság miatt, valamint fontos szempont az is, hogy sokkal kevesebb IT támogatásra és szervizre van szükség.

Egy informatikai beruházás előtt rengeteg szempontot kell mérlegelni:

az alkalmazottak és a vállalkozás igényeit,

a munkafolyamatokat,

a használat célját,

és természetesen a költségeket, valamint a megtérülést is.

Az elmúlt években egyre nőtt az Apple laptopok piaci részesedése globálisan és Magyarországon is a vállalati szegmensben. A nagyvállalati szektor mellett egyre több kisvállalkozás is a MacBookok mellett dönt, és ez már messze nem csak a kreatív iparágban tevékenykedő cégekre igaz.

A piac visszajelzései alapján a bekerülési költség emeli a belépési küszöböt a Mac termékek esetében, hiszen a legkeresettebb Windows laptopok olcsóbbak, mint az Apple MacBookjai

- mondta a Pénzcentrumnak Földesi Gábor, a Magyarország és a régió meghatározó Apple viszonteladójának számító iSTYLE B2B vezetője.

"Főleg kisebb cégek esetében jellemző, hogy elsősorban anyagi megfontolások alapján keresik a megoldást az eszköz beruházásaikra. Ellenben az árajánlatok bekérése és összehasonlítása során kiderül, hogy ugyan a kezdő költség magasabb, az Apple termékei hosszútávon kevesebb ráfordítást igényelnek a használat során - alacsony a szerviz, és IT support igény, illetve a használt eszközök maradványértéke is jelentősen magasabb. Ezen felül a felhőalapú alkalmazások elterjedésével nincsenek kompatibilitási problémák. Ugyanazt az alkalmazást használhatják a iOS és a Windows környezetben dolgozó kollégák is"- tette hozzá.

A fentieket támasztja alá egy érdekes külföldi kutatás is, ami magától az IBM-től származik. A globálisan meghatározó informatikai óriásvállalat közel félmillió alkalmazottat foglalkoztat világszerte, a dolgozók 2015 óta MacbBookot is választhatnak munkahelyi gépnek. Kiszámolták, hogy

Négy év, vagyis egy gép életciklusa alatt fejenként akár 543 dollárt, vagyis közel 160 ezer forintot is meg tudtak spórolni

köszönhetően az alacsonyabb fenntartási költségeknek, a kedvezőbb értéktartásnak, valamint annak, hogy sokkal kevesebb IT támogatásra és szervizre van szükség.

"Minimális erőforrást igényel egy maces flotta üzemeltetése, ami szintén fontos üzleti szempont. A 2020-ban kezdődő globális pandémia ezt csak fokozta, hisz a munkáltató és a munkavállaló érdeke is, hogy a home office körülmények között is megbízható eszközökkel legyen biztosítva a zavartalan munka” – jegyezte meg a B2B vezető, hozzátéve, fontos szempont az Apple márka iránti fogyasztói elkötelezettség a munkahelyeken, amit érdemes a munkáltatói csomag részeként kezelni.

Földesi Gábor, az iSTYLE B2B vezetője.

A szakember kitért arra is, hogy nagyon sok cég küzd munkaerőhiánnyal, nehéz megtartani a jó dolgozókat, és a munkavállalók számára a cég által biztosított Apple-termék, mint munkaeszköz is vonzó, sőt, akár döntő tényező is lehet a fizetés mellett. Tapasztalatból beszél, találkoztak ugyanis olyan nagyvállalattal, amelyik azért cserélte le az összes dolgozó telefonját iPhone-ra, mert a legnagyobb piaci konkurense is Apple-re váltott, ez pedig komoly döntési szempont volt az új munkavállalók számára.

Az M1 chip bevezetése önmagában is adott egy lökést az Apple-eladásoknál globálisan és Magyarországon is: a kiemelkedő gyorsasággal, és hosszabb akkumulátor-üzemidővel működő laptopok iránt egyre nagyobb a kereslet, az ilyen laptopok meghatározó felhasználói előnyt jelenthetnek.

Mindenkit érint a chiphiány A chiphiány az Apple termékek gyártását is érinti, ez pedig előrelátóbb rendelési metodikát követel meg az iSTYLE B2B csapatától. Egyes modellek esetében előfordulhat a megszokottnál hosszabb várakozási idő, ennek áthidalására szolgál az ügyfelekkel való proaktív kommunikáció, és az alapos beszerzési tervezés.

Termék helyett szolgáltatást várnak az üzleti ügyfelek

Az iSTYLE tapasztalatai szerint a magyarországi cégek számára fontos a számítástechnikai eszközök megválasztásánál, hogy a termék mellé milyen szolgáltatást kapnak. Az iSTYLE B2B csapata ezt az igényt felismerve komplex szolgáltatási portfóliót épített fel: eszközmenedzsment, flottamenedzsment, finanszírozás, kiterjesztett garancia, biztosítás, de terméktámogatás, IT-support is elérhető.

Egyszerű eszközbeszerzés helyett hosszútávú segítséget nyújtunk partnereinknek. Például az eszköz életciklusának végére általában kevesen gondolnak. Mi ezeket maradványértéken be tudjuk számítani az új flotta értékébe, ezzel is csökkentve az flotta frissítése kapcsán fellépő költségeket

mondta Földesi Gábor.