Változnak a karantén-szabályok: a szomszédban már itt az új intézkedés

Szlovéniában hétfőtől tízről hét napra rövidítik a kötelező hatósági karantén időtartamát, és újabb szigorításokat vezetnek be a tömegközlekedési eszközök használatánál - közölte a szlovén kormányzati kommunikációs hivatal (UKOM) szombaton.

Az új szabályok értelmében lerövidül a koronavírus-tesztek érvényességi ideje a határátlépésnél is: azok, akiket nem oltottak be, és nem estek át a fertőzésen, a mintavételtől számított 48 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy 24 óránál nem régebbi, az EU-által elfogadott antigén gyorsteszt felmutatásával léphetik át a határt. Ez korábban 72, illetve 48 óra volt.

A tömegközlekedési eszközökön csökkentik az utasok megengedett számát. Itt is kötelező a védettségi igazolás, annak hiányában pedig a negatív vírusteszt. Szombatra 4069 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és hat beteg halt meg. Kórházban 538 beteget ápolnak, közülük 156-an vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 253 566-an kaptak védőoltást, közülük 1 195 522-en mindkét adagot felvették.

A szomszédos, valamivel több mint négymilliós Horvátországban az elmúlt 24 órában 8817 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19-ben 36-an hunytak el. Kórházban 1820 beteget ápolnak, közülük 249-en vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 267 384-en kaptak védőoltást, közülük 2 159 901-en már a második adagot is felvették.A koronavírus-járvány terjedésének lassítására Zágráb is újabb szigorításokat vezet be hétfőtől: korlátozzák a nyilvános összejöveteleket, és szigorúbban ellenőrzik a járványügyi intézkedések betartását.