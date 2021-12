Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. december 10.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2021. december 10., péntek.

Névnap

Judit

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.64 Ft

CHF: 350.24 Ft

GBP: 427.77 Ft

USD: 323.65 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17465 Ft

MOL: 2456 Ft

RICHTER: 8575 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.12.11: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, inkább az északi megyékben és ott is kevés helyen szakadozhat fel a felhőzet. A délutáni óráktól a déli megyékben kell elszórtan döntően esőre számítani, de a Dél-Dunántúlon havas eső, esetleg hó is eshet. Az északi szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +2 fok között alakul, de a hóval borított, kevésbé felhős nyugati tájakon ennél lényegesen hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.

2021.12.12: A Dunántúlon közepesen felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, keleten azonban erősen felhős vagy borult marad az ég. A Dunántúlon nem valószínű csapadék, a Dunától keletre azonban több helyen is lehet eső, havas eső, hó vegyesen. Az északnyugati, északi szél nagy területen, már hajnaltól kezdve, viharossá fokozódik, amely emiatt az ország egyes részein hófúvást is okozhat! A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően -4 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Nyugodt időjárás várható, amely következtében kissé megemelkedhet a PM10 koncentrációja. Napi átlagban azonban kedvezően alakul a levegőminőség. (2021.12.10. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét egyaránt megterheli az időjárás. Többeknél előfordulhat fejfájás, koncentrálási-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2021.12.10)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!