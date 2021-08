Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. augusztus 27.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2021. augusztus 27., péntek.

Névnap

Gáspár

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 348.98 Ft

CHF: 323.76 Ft

GBP: 406.46 Ft

USD: 296.65 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 17115 Ft

MOL: 2372 Ft

RICHTER: 8785 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2021.08.28: Dél, délkelet felől egyre vastagabb, összefüggőbb felhőzet érkezik fölénk. Az ország északnyugati felén gomolyosabb lehet a felhőzet, főleg ott több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. A csapadék eloszlása bizonytalan. Északnyugaton szórványosan valószínű záporeső, helyenként zivatar. Délen és keleten több helyen számítani lehet esőre, záporra. Néhol nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. Hajnalban pára-, illetve ködfoltok képződhetnek. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán zivatar környezetében lehetnek erős széllökések. Hajnalban 5, 12 fokot mérhetnek. A délutáni órákra általában 18 és 23 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban felhős, csapadékos délkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb marad az idő.

2021.08.29: Az összefüggőbb felhőzet távozik kelet, északkelet felé. Mögötte általában erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre, emellett fátyolfelhőkre, illetve több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Kezdetben a Tiszántúlon még több helyen valószínű eső, zápor. Napközben szórványosan alakulnak ki záporok, néhol zivatar is lehet. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megélénkül, zivatar térségében erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13, a csúcshőmérséklet többnyire 18 és 23 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség továbbra is kedvezően alakul. (2021.08.27. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2021.08.27)

Akciók

