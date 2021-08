Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. augusztus 24.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2021. augusztus 24.

Névnap

Bertalan

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 349.97 Ft

CHF: 326.47 Ft

GBP: 409.43 Ft

USD: 297.98 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17790 Ft

MOL: 2406 Ft

RICHTER: 9095 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.08.25: Az ország nagyobb részén fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Gomolyfelhőkre elsősorban a Dél-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén számíthatunk. A leghosszabb napsütés az északnyugati, északi megyékben valószínű. Helyenként előfordulhat zápor.Többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik az északi szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a csúcsérték 20 és 25 fok között várható.

2021.08.26: Az ország nagy részén többórás napsütés valószínű fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd a délutáni, esti órákban északnyugat felől egy hidegfront összefüggőbb felhőzete húzódhat egyre beljebb. Napközben az ország nagy részén még nem várható számottevő csapadék, csak néhol alakulhat ki zápor. Főleg a késő délutáni, esti óráktól nyugat, északnyugat felől egyre több helyen eleredhet az eső, záporeső, egy-egy zivatar is előfordulhat. A nyugati, északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 14, a a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A változékony időjárás kedvezően befolyásolja a levegőminőséget. (2021.08.24. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. Egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2021.08.23)

