Luxus a köbön: itt nyaral idén Annácska, Fluor Tomi és Dudás Mikiék

A járvány alatti korlátozásokat egyre több helyen oldják fel, így a főszezon közeledtével egyre bátrabban tervezhetnek azok, akik már mindkét oltást megkapták. A külföldi utazások során azonban továbbra is szembe kell néznünk az állandó bizonytalansággal. Kiderült, a hazai sztárok bevállalják-e a rizikós külföldi nyaralást, vagy inkább magyarországi üdülőhelyeken töltik pihenésüket, és a Pénzcentrum utána járt annak is, mennyibe kerül megszállni a celebek kedvenc helyein

A járvány alatti korlátozásokat egyre több helyen oldják fel, így a főszezon közeledtével egyre bátrabban tervezhetnek azok, akik rendelkeznek valamilyen védettségi igazolással, de különösen, akik már mindkét oltást megkapták. A magyar védettségi igazolványt már 11 helyen fogadják el, és bizonyos feltételek mellett szabadon utazhatunk többek között Ciprusra, Bulgáriába, Németországba és Görögországba is.

A külföldi utazások során azonban továbbra is szembe kell néznünk az állandó bizonytalansággal. Július 1-jétől például Horvátországban is új határátlépési feltételek léptek érvénybe. Szlovákiában pedig annak ellenére vezetnek be újra korlátozásokat július 5-től, hogy nem növekszik a koronavírusban elhunytak száma és látszólag az új fertőzöttek száma sem indokolná ezt.

Nem csoda tehát, hogy bár a hazai celebek közül is sokan éltek a részben visszanyert szabadságunk nyújtotta lehetőségekkel, kevesen terveztek egyből külföldi üdülést a nyárra. A sztárokat a héten az RTL Klub kérdezte meg idei nyaralási terveikről.

Belföldön maradnak a sztárok

Dudás Miki és Szigligeti Ivett idén két nyaralást is terveznek. Belföldön és külföldön is szeretnének utazgatni. Az utóbbira még nincs meg a konkrét célpont, Magyarországon viszont mindig ugyanoda, a magyar tengerhez járnak.

1-2 hetet fognak eltölteni Siófokon, ahonnan átnéznek majd Szigligetre és Balatonfüredre is. Elmondásuk szerint bejárják majd az összes környező települést. A Balaton azért különleges desztináció nekik, mert két évvel ezelőtt itt nyaralva szerettek egymásba. Külföldre viszont még soha nem utaztak együtt, amire Miki annyira nem is vágyik, de Ivett szívesen repülne már.

Kelemen Anna is a magyar határokon belül gondolkodik a nyaraláson. Inkább keletre szeret utazni, de a koronavírus miatt az Indiai üdülés viszont például idén a járvány miatt ugrott. Egyik kedvenc nyaralóhelye Noszvaj, ezért valószínű, hogy oda fog ellátogatni majd pihenni. Annácska reméli, hogy a koronavírus után alábbhagy az emberek rongyrázása és pár napos külföldi nyaralások iránti igénye.

Fluor Tomi is mindenképp szeretne időt találni a nyári pihenésre a koncertnaptárjának pár napos hézagjaiban. Tervei szerint két Balaton parti fellépés közben két napot a tóparti pihenésre is szánna, ha már arra jár. De bízik abban is, hogy egy olaszországi, jó eséllyel szicíliai nyaralást is sikerül szerveznie idén. Utóbbira a Wellhello rappere 3-4, vagy maximum 5 napot szánna. Az előadó egyébként szívesebben nyaral külföldön, mert itthon mindenhol felismerik, emiatt pedig kevésbé érzi úgy, hogy szabadon kikapcsolódhatna.

Vajtó Lajos nagyon komolyan vette a járványt. A korlátozások alatt szinte sehol nem jártak családjával. Az üzletember, Dudás Mikiékkel szemben, nem szeret a szezonban a Balatonra járni. Idén pedig egyébként is legfeljebb néhány napos nyaralást terveznek. Kedvenc üdülőhelyük, az Izraeli Eilat, de mivel idén a gyerek mellé már egy kutyust is visznek magukkal a nyaralásra, mindenképpen állatbarát szállást keresnek majd és a pandémia miatt jó eséllyel maradnak belföldön.

Nem olcsó mulatság

Bár a járványhelyzet miatt idén még mindenképp érthető, pusztán anyagi megfontolásból már nem feltétlen érnék meg a sztárokhoz által is tervezett belföldi üdülések. A belföldön vakációzók többségénél pedig Dudás Mikiékhez hasonlóan a nyár egyet jelent a Balatonnal. 2020 ezen időszakában 5,4 millió vendégéjszakából csaknem 2 milliót itt töltöttek el. A szakértők pedig azt is látják már, hogy a júliusi forgalom már idén is nagyon erős lesz, annak ellenére is, hogy az árak idén is szépen elszálltak.

Hiába támogatja ugyanis az állam, ahol tudja a vendéglátó szektort. Fizeti, februártól már előre, a megítélt bértámogatásokat is, és utalt ki nagy számban, 10 milliós összegű "ingyen hiteleket", az időközben lecsengett újranyitással a szakmai szövetségesek elégedetlenek.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének Éttermi- és rendezvény szekció vezetője szerint az idei újranyitás teljesen más, mint a tavalyi volt, mivel az elmúlt egy évben sokan tönkrementek, illetve elhagyták az iparágat. Ezért jelenleg is nagy harc folyik a munkaerő visszaszerzéséért, miközben az élelmiszerárak és a munkabérterhek is nagyon megnőttek.

Ez utóbbit a nyaralók is érzékelhetik. A múlt évhez képest 15-20 százalékkal emelkedtek ugyanis az árak a Balaton-parti strandokon. Nem ritka, hogy akár 800 forintba is kerülhet egy lángos a tóparton. A nyaralók is azt tapasztalják, hogy nőttek az árak tavalyhoz képest, egyikük a 25 százalékos drágulást sem tartja elképzelhetetlennek.

Az előző évben átlagosan 5 százalékot emeltek az árakon a vendéglátósok, idén viszont nagyobb, 15-20 százalékos emelkedésre számíthatnak a Balatonnál strandolók.

Az árak eltérőek, van olyan balatonfüredi büfé, ahol 700 forintért lehet lángost kapni, de olyan is akad, ahol akár 1400 forintot is elkérnek érte. Egy tulajdonos szerint azért emeltek árat, mert idén kisebb létszámmal dolgoznak, és a vendégek is kevesebbet költenek az elmúlt évekhez képest, illetve a nyersanyagárak is megemelkedtek.

Egy korsó sörért akár 1000 forintot is fizethetünk, a palacsinta ára 250-300 forint körül mozog.

Kisebb vagyon a szállás is

A legnagyobb szállásfoglaló portálok tanúsága szerint a szállásért is nyugati árakat hagyhatunk a magyar tenger partján. Ha egy Dudás Mikihez és Szigligeti Ivetthez hasonló kisgyermekes párként, ha jövő hét hétfőn indulva két hetet szeretnénk eltölteni az általuk is preferált Siófokon, azért minimum 252 000 forintot kell kicsengetünk és fontos megjegyezni, hogy ezért még csak egy szerényen felszerelt vendégházat kapunk. És valószínű, hogy a sztárpár sem a legolcsóbb panziót választotta.

Egy Aranyparti, légkondicionált, és medencés apartman ugyanerre az időpontba pedig már 604 000 forintot kóstál. Ha egy hotel ellátásának magasabb kényelmét szeretnénk élvezni, azt erre az időszakra 463 140 forinttól találunk. Az egyik nívósabb és ismertebb, öt csillagos szállodát pedig épp 1 637 395 forintért hirdetik.

Fluor Tomi ugyan nem árulta el pontosan melyik településen tervez kipihenni Balaton-parti koncertjét, mindenesetre legközelebb Balatonvilágoson lép fel, július 23.-án. Ha a pénteki koncert után valakivel lent töltené a hétvégét, egyrészt sietnie kell, mert a településen már csak két szabad szálláshely maradt a településen, másrészt, ha kifog egy last-minute repjegyet, lehet, hogy a Szicíliai kiruccanást is olcsóbban megúszná.

A világosi vendégházak ugyanis 89 700, illetve 120 000 forintba kerülnek két főre és három éjszakára, Palermo központjában pedig már 63 350 forintért is találtunk ugyanerre az időpontra, full extrás panziót.

A szerényebb nyaralásokat pártoló Kelemen Anna lehetséges úti célján az árak is jóval visszafogottabbak, mint a magyar tengernél. Egy párosan eltöltött hosszú hétvégére ugyanis már 33 000 forintért találtunk franciaágyas, a Bükk lábától mindössze 600 méterre, 45 000 forintért pedig már tágas és modern apartmant is bérelhetünk a július 23.-ai hétvégére az Eger menti településen.