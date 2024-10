Nagy változás jön az ügyintézésben az MVM-nél: ez nagyon fontos, minden ügyfelet érint

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfelei kényelme érdekében korszerű digitális ügyintézési felületet és mobilalkalmazást üzemeltet. November elejétől ezért a cég korábbi, csak áram- és csak gázügyintézésre alkalmas online felületei és applikációi már nem lesznek elérhetők. 2024. november 4-étől egyetlen, közös digitális felületen és applikációban intézhetik minden, már elektronikusan intézhető ügyüket az MVM Next érintett ügyfelei.

Közleményében az MVM azt írja: a cég minden, egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfele csak ugyanazon az online ügyfélszolgálati oldalon (mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat) és az MVM Next elnevezésű applikációban tudja intézni energiaügyeit: megtekinteni áram- és földgázszámláit, diktálni mérőállásait.

Az MVM Next arra kéri egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfeleit, hogy ha még nem tették meg, töltsék le minél hamarabb az MVM Next néven megtalálható mobilalkalmazást, illetve regisztráljanak az online ügyfélszolgálatra. Így tudják továbbra is digitálisan intézni energiaügyeiket. A regisztráció rövid idő alatt elvégezhető, ügyfélkapuval még gyorsabb és könnyebb az azonosítás (nem lakossági ügyfelek csak így regisztrálhatnak).

A korábbiakban használt ügyintézési platformok a fenti dátumtól nem lesznek elérhetők, ez azt jelenti, hogy innentől kezdve kizárólag egyetlen digitális felület és a vele azonos tartalmú applikáció szolgálja az ügyfelek kényelmét.

Az online ügyfélszolgálat használatával az ügyfelek hatékonyabban követhetik nyomon gáz- és villanyszámláikat, mivel mindent megtalálnak egy helyen, ráadásul automatikusan értesülnek új számláikról. Látható lesz a korábbi számlatörténet, az új számla pedig egyszerűen, akár mentett bankkártyával is fizethető. Továbbá egy helyen kezelhetik több ingatlan energiaügyeit, kényelmesen intézhetik családtagjaik, albérletük gáz- és áramügyeit abban az esetben is, ha a szerződés nem az ő nevükön van.

címlapi kép: MTVA/Bizományosi: Róka László