Figyelem! Új módszerrel rabolják ki a magyar autósokat: vigyázz, hogy fizetsz a parkolóban

Kiadták a figyelmeztetést, több töltőállomásnál is hamis QR-kódokkal próbálják ellopni az elektromos autósok adatait, a Német Autóklub szerint a csalók a hivatalos kódok helyére ragasztják a kártékony weboldalra vezetőt. A dolog nem csak az e-autósokat érinti, már parkolóautomatákon is találtak adathalász kódokat. A veszély Magyarországon is fennáll, mindig legyünk résen, ha QR-kódot olvasunk be a telefonunkkal!

