Bicskanyitogató otp-s csalás: lebukott az “ügyintéző”, tömegek bankszámlája van veszélyben

A videós rögzítette a beszélgetést, ahol egy program telepítésére próbálták rávenni. Ezzel megszerezték volna kártyaadatait vagy jelszavait.

Elképesztő hangfelvétel került fel a TikTokra. A felvételen egy rögzített telefonbeszélgetés hallható, melyben egy magát az OTP munkatársának kiadó illető arra próbálja rávenni a hívást rögzítő, kipécézett felhasználót, hogy programot telepítsen.

A beszélgetés elején a scammer még rá is kérdez, hogy "rendelkezik-e milliós összeggel", mert elmondása szerint egy lehetséges csalás miatt kereste fel az OTP-s ügyfelet. Nem sokkal ezután arra kéri, hogy telepítse az Anydesk nevű programot, amiről már mi is írtunk korábban: a program segítségével férnek hozzá a mobilunkban vagy számítógépünkben tárolt adatokhoz, kártyaadatokhoz és jelszavakhoz. Ezt pedig úgy érik el, hogy az alkalmazással távolról is vezérlik a telefont vagy a számítógépet.

A csalóval a videót feltöltő felhasználó végül közölte, hogy tudja, mi zajlik éppen: a szembesítésre a scammer nem is tagadta, hogy csalást készült elkövetni, majd némileg pökhendi hangon azt is közölte, hogy a rendőrség szerinte nem fogja őket elkapni.