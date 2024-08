Így támadnak az adathalászok: sokan nem is sejtik mekkora bajban vannak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Booking.com a szálláshelyeket kereső utazók egyik legfontosabb platformja, de mára olyan szolgáltatások, mint az autóbérlés és a repülőjegy vásárlás is elérhetővé váltak az oldalon keresztül. Ez a világ leglátogatottabb utazási és turisztikai honlapja, amely 2023-ban több mint egymilliárd foglalást bonyolított le, ami kétszerese a 2016-ban regisztrált számnak. Az ESET kiberbiztonsági szakértői most megmutatják, hogyan vadásznak ránk a csalók az adathalász e-mailek küldésétől a hamis hirdetések közzétételéig, miközben a megérdemelt nyaralásunkat tervezzük – és ahhoz is tanácsokat kapunk, miként lehet védekezni ez ellen a csalásforma ellen.

Nyilvánvaló, hogy a népszerű weboldal nem kerülte el a kiberbűnözők figyelmét sem, akik mindig nagy forgalmú online szolgáltatásokat keresnek, hogy célba vegyék áldozataikat. Maga a Booking.com is elismerte a probléma jelentőségét, és közölte, hogy az elmúlt 18 hónapban "500-900 százalékos növekedést" tapasztalt az utazási csalások tekintetében - ezt a növekedést pedig nagyrészt az okozza, hogy a kiberbűnözők 2022 novembere óta olyan eszközökkel is visszaélnek, mint a ChatGPT. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az ESET szakértői szerint mivel a nyaralási szezon már javában tart, érdemes áttekinteni néhányat a Booking.com-ot érintő leggyakoribb csalások közül, és megnézni, mire kell figyelnünk, ha ezt a platformot használjuk – sőt, a szakértők további tippeket is adnak a nyaralással, szállásfoglalással kapcsolatos csalások elkerülésére a Hackfelmetszők – Veled is megtörténhet! kiberbiztonsági podcast legújabb adásában. Adathalászat Az adathalász e-mailek, szöveges üzenetek és a közösségi médián keresztül érkező tartalmak a csalók eszköztárának alapvető elemei. Az ilyen átverések során magukat egy jó hírű platformnak vagy vállalatnak kiadva elhitetik az áldozatokkal, hogy az adott oldal, szervezet hivatalos képviselőjével kerültek kapcsolatba. Gyakran állnak elő olyan hihető történetekkel, amelyekben egy ártalmatlannak tűnő, ámde rosszindulatú linken keresztül történő fizetésre vagy az adatok állítólagos ellenőrzésére, módosítására szólítják fel az áldozatot, ellenkező esetben a foglalás törlését is kilátásba helyezik.

Címlapkép: Getty Images

