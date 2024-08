Tömegek kaptak ilyen szabálysértési SMS-t: ezt kell tudni a bírságról, sokan nézhetik be

Újabb SMS-es csalás terjed Magyarországon: ezúttal egy norvég telefonszámról követelnek parkolási bírságot. Az üzenet adahalász linket tartalmaz.

Újabb SMS-es csalás terjed Magyarországon: a Pénzcentrum olvasója egy norvég telefonszámról kapott egy tört magyarsággal írt SMS-t, amely szerint "parkolási szabálysértés történt".

Az üzenet szerint az áldozatnak 48 órája van arra, hogy fizessen, vagy "a bírság túllépése esetén a bírság összege emelkedik". Az üzenet egy linket is tartalmaz, amire vélhetően nem tanácsos rányomni, mert ellopják az adatainkat.

Az újabb adathalász SMS. Forrás: olvasónk

Rengeteg a banki csalás és átverés

Nem csak a parkolással próbálnak átverni, sőt, jellemzően inkább a bankok nevével élnek vissza. A pénzforgalmi visszaélések értéke tavaly 23 milliárd forint volt, míg idén az év első negyedévében az online csalások összege máris elérte a 9 milliárd forintot - mondta korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közigazgatási államtitkára. Túri Anikó közölte tipikus esetnek nevezte, amikor az emberek e-mailben vagy sms-ben kapnak egy linket egy webáruházhoz, ahol amennyiben megadják az adataikat, akkor gyakorlatilag az érintettek összes adata, beleértve a bankszámláikat is a csalók birtokába kerül. Arra is kitért, amikor az emberek látszólag a rendőrségtől kapnak egy sms-t, hogy büntetést fizessenek be.

Korábban a rendőrség nevével éltek vissza

Június végén pedig ismét felütötte a fejét a rendőrség nevében küldött, rossz magyarsággal megírt adathalász sms-ek trendje. Sokan valamiféle "díjbekérő" sms-t kaptak a telefonjukra egy általuk ismeretlen számtól. Az üzenetben a "RENDORSEG" hívja fel arra a figyelmüket, hogy ez az "utolsó lehetőségük" befizetni egy kicsit több, mint négyezer gorintos bírságot. Ebben szintén egy adahalász link volt elhelyezve.