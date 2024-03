Pénzszagra gyűlnek a csalók Magyar Péter körül: ezzel a trükkel vernék át a magyarokat, sokan bedőlhetnek

Szenzációs kereseti lehetőséget kínál az átverős oldal, aminek a módszere nem új, csak az a közszereplő, akinek a nevével és arcával visszaélnek.

Valószínűleg kriptocsaláshoz próbálják felhasznál Varga Judit egykori igazságügyi miniszter volt férjének, Magyar Péternek a nevét - erről ír a Telex. A lap figyelmét is egy IT-biztonsági szakember hívta fel az utóbbi hónapokban elterjedt csalási formára, amikor a közszereplő szájába olyan mondatokat adnak, amik nem hangoztak el.

A csalók az Index internetes hírportál dizánjját is ellopva igyekeznek behúzni az áldozatokat arra, hogy regisztráljanak, majd innen fizessenek is be egy kimondottan nagy és gyors hozamot ígérő akcióba. Ehhez természetesen a személyes adatokat is meg kell adni, amit aztán nem tudni, hogy mire használnak fel.

A csalás formája már ismert az IT-biztonsági szakemberek körében, korábban olyan ismert emberek nevéfel és arcával éltek vissza, mint például Karácsony Gergely, Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor vagy éppen Palvin Barbara. A szakemberek minden ilyen esetnél, így most is elmondják, hogy az ilyen oldalakra nemhogy regisztrálni, de még rákattintani sem nagyon tanácsos.

Magyar Péter exfeleségéről, Varga Juditról egyébként tegnap derült ki, hogy új szakmával kacérkodik a politikai visszavonulás után: elkezdett egy egyéves asztalosképzést. Erről a Pénzcentrum is beszámolt: