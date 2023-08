Kipukkanni látszik a fintech lufi – ez a 3 magyar startup hozhat friss innovációt az átalakuló piacra

Már csaknem 5 éve, hogy az Európai Unióban életbe lépett az új európai pénzforgalmi irányelv, a PSD2, azonban a kötelezettségeknek a mai napig számos bank nem tud maradéktalanul megfelelni. A nagy lehetőséget kapó fintech szektor óriási növekedésen ment keresztül, a tavalyi év azonban vízválasztónak látszik: felére csökkentek a globális iparági befektetések. A konszolidáció időszakában különösen fontos a stabil szakmai és pénzügyi háttér, amit három magyar ígéretes fintech cég meg is kapott a Hiventurestől. Őket mutatjuk be a cikkben.

2019 szeptember 14-én fordulóponthoz ért az európai bankszektor története. Az EU új pénzforgalmi irányelvének (PSD2) előírásai szerint ettől a naptól minden banknak meg kellett nyitnia a digitális kapuit egyéb független technológiai cégek előtt, annak érdekében, hogy az ügyfél és a bank mellett, új, harmadik fél is fejleszthessen szolgáltatásokat a felhasználók számára.

Az Unió célja egyértelmű volt: a digitalizációban elmaradt, sokszor drága, és nem felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújtó bankszektort akarta versenyhelyzetbe terelni, amelytől az egész bankszektor megújulását várta.

Az elmúlt közel 5 évben számtalan változás történt, megjelentek például olyan neobankok, mint a Revolut, pénzkezelő szolgáltatások, mint a WISE, de sokak számára ismerős lehet a magyar Billingo számlázóprogram, esetleg a Simple. Utóbbi jól példázza az EU törekvéseinek sikerét, hiszen az egyik legnagyobb magyar bank, mint hagyományos pénzintézet olyan fizetési platformot hozott létre, amely gyors, egyszerű, és széles felhasználói réteg számára nyújt kényelmes fizetési szolgáltatásokat.

A kibontakozó fintech boom miatt rövid időn belül a szektor lett a befektetők kedvence, a KPMG elemzése szerint csak 2021-ben globálisan közel 240 milliárd dollár forrás érkezett a területre, amely összehasonlításképp több, mint háromszorosa Magyarország idei költségvetésének.

A szárnyalásnak azonban úgy tűnik átmenetileg vége szakadt, a piaci túlfűtöttség helyét a konszolidáció vette át a tavalyi évben.

Óriási eséssel tavaly már csak 164 milliárd dollár áramlott az iparágba, és az idei első félév sem túl bíztató: a tanácsadócég pár napja megjelent tanulmánya szerint 10 milliárd dollárral maradt el az összebefektetés az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

Mostanra látszik, hogy a fintech cégek nem fogják tudni teljesen átvenni a hagyományos bankok szerepét – ahogy azt korábban többen várták - hiába vannak nagy hatással a pénzügyi szektorra az innovatív szereplők. A neobankoknak is kijózanító éve volt: a felmerülő kiberbiztonsági problémák mellett kiderült, hogy a tőkebevonások mellett a fennmaradáshoz nyereséges működésre és kritikus tömegek elérésére lenne szükség, ami csak kevesek számára reális célkitűzés. Még nehezebb időszak van az online brókerek háta mögött. A hagyományos vagyonkezelők innovációja, például az online, akár applikáción keresztül végezhető befektetési portfóliókezelés vagy online vagyonkezelés lelassította a fintechek lendületét, akiknek helyzetét a piacok visszaesése és a kriptovaluták gyengélkedése is nehezíti.

Pont ebben a környezetben különösen fontos, hogy egy aktív növekedési szakaszban lévő fintech startup mögé olyan pénzügyi befektető álljon, akinek hosszú távú tervei vannak a céggel, türelmes tőkével járul hozzá a növekedéshez és a piac kilengései nem tántorítják el azonnal az elköteleződéstől és a további kockázatvállalástól.

Hatványozottan igaz ez a magyar fintech cégekre, hiszen – bár a befektetői piac nemzetközi és a digitális termékek célállomása is globális – már regionális szinten is hatalmas a verseny. Bizakodásra ad azonban okot, hogy több olyan startup befektető is létezik itthon - például a Hiventures - amely tőkeági befektetéssel stabil növekedési lehetőséget kínál számukra. Közülük hármat most be is mutatunk.

Himoney

A Himoney egy magánemberekre fókuszáló fintech projekt, amely sokkal könnyebbé és gyorsabbá teszi a privát befektetési döntéseket. Alapja egy ingyenes applikáció, amelynek okos algoritmusa összepárosítja az ügyfelek preferenciáit a legjobban teljesítő befektetési lehetőségekkel, miközben kockázatviselési hajlandóságot, Sharpe-mutatót, felmerülő költségeket és egyéb pénzügyi szempontokat elemez. Minél több opcionális kérdésre válaszol a potenciális befektető, a Himoney annál pontosabb befektetési rangsort állít fel számára.

Az ötletet a hazai lakossági megtakarítások szerkezetének “irracionalitása” hívta életre, hiszen felmérések alapján több, mint 20 ezer milliárd forint készpénzben vagy látra szóló betétekben porosodik, a jelenlegi inflációs környezetben így rengeteget is veszít az értékéből.

Ez messze nem optimális, és két fő oka lehet: a pénzügyi jártasság hiánya és a befektetési piac átláthatatlansága.

Az applikáció egy megbízható, okos algoritmus segítségével állít fel rangsort, hogy a felhasználónak a lehető legkönnyebbé váljon a döntés. A hagyományos - bankfióki - pénzügyi tanácsadáshoz képest a Himoney látványos szintlépést jelenthet, hiszen teljesen automatizált, a technológia-vezérelt robot-tanácsadói modellt a magyar sajátosságokat figyelembe véve alakították ki.

PastPay

A PastPay kis -és középvállalkozásoknak nyújt halasztott fizetési megoldást, más néven BNPL-t (Buy Now, Pay Later, vagyis vásárolj most, fizess később).

Ha egy céges vásárló beszerez termékeket egy másik cégtől, a PastPay BNPL fizetési módot használva lehetősége nyílik arra, hogy ne azonnal, hanem akár 90 nappal később egyenlítse ki annak ellenértékét. Ugyanakkor a PastPay az eladót azonnal, a megrendelés teljesítésekor kifizeti.

Ezzel finanszírozóként segíti mind az eladó, mind a vásárló likviditását, amely a gazdaság folyamatos fejlődéséhez is hozzájárul.

Ez valójában egy hagyományos faktoring szolgáltatás digitalizált és továbbfejlesztett változata. A platform használható mind online, mind offline tranzakcióknál, ráadásul jelentősen növeli a vásárlási élményt és az átlagos kosárértéket is.

A PastPay – korábban Péntech néven - digitális faktoring szolgáltatással kezdett foglalkozni még 2019-ben, a vállalkozások számára fejlesztett BNPL megoldásba 2022 májusában vágtak bele, és tették lehetővé, hogy akármelyik webshop akár 48 órán belül beépíthesse rendszerébe a PastPay-t fizetési módként. A cég ez idáig 20 millió eurót finanszírozott, több, mint 150 szerződött ügyfelének. A szolgáltatás jelenleg 7 országban, Magyarországon, Lengyelországban, Németországban, Olaszországban, Csehországban, Szlovákiában és Romániában érhető el. Egy egyszerű plug-and-play megoldással olyan webshop-motorral működő áruházakba integrálható, mint a Shoprent, Unas, Magento, Woocommerce vagy a Prestashop.

FintechX

A FintechX nem egy "klasszikus egy termékes" startup, sokkal inkább egy olyan platform, amely a nyílt bankolás teljes értékláncában nyújt szolgáltatásokat.

Még az EU-s PSD2 új irányelvének életbe lépése előtt, 2016-ban kezdtek el fejleszteni az alapítók egy klasszikus PFM alkalmazást (Personal Financial Manager – magyarul költségkövető alkalmazás), a Wyze-t.

Felismerték azonban, hogy nem csak ők szeretnének digitálisan könnyen és bankfüggetlen módon elérhető számlainformációkkal dolgozni, hanem sok más cég is.

A Wyze kódját továbbfejlesztve hozták létre az Aggreg8 számlainformációs aggregátor megoldást, amely később Magyarország első Magyar Nemzeti Bank által regisztrált számlainformációs szolgáltatója lett. Közvetve ugyanebből a projektből nőtte ki magát a FintechBlocks Open API Platform megoldás is, ami jelenleg több magyarországi bank számára is biztosítja a PSD2 törvényi megfelelést, vagyis egy harmadik szolgáltató általi hozzáférést a bankolási rendszerekhez. Ennek a három projektnek az összeolvadásából jött létre a FintechX, amely ma már több, mint 30, többek között banki, hitel és pénzintézeti, valamint egyéb kisebb és nagyobb vállalati ügyfelet szolgál ki hazánkban.

Jönnek még szebb napok

A Hiventures-t a borús nemzetközi befektetői hangulat sem tántorította el, hogy feltörekvő fintech vállalatokba fektessen.

A jelenlegi kedvezőtlenebb körülmények ellenére óriási potenciállal rendelkezik a szektor, ami jól összeegyeztethető a Hiventures türelmes befektetői hozzáállásával.

Fontos, hogy ezen szektor startupjai kifejezetten jól skálázhatóak, vállalati és egyéni felhasználói szinten egyaránt kínálnak megoldásokat, és hatalmas mennyiségű ügyfelet érhetnek el. Az innovációs képesség pedig nem lehet kérdéses, a cégépítőknek gyorsan és rugalmasan kell reagálniuk a piaci változásokra. Ezek a vállalati tulajdonságok pedig a pénz- és tőkepiaci hangulat javulásával újra a befektetők kedvenceivé tehetik a szektort.