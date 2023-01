Rekordzuhanás a digitális pénzügyek piacán: ezek lehetnek a fintech végnapjai?

A csúcsokat döntő 2021-es év után tavaly újabb magasságokat várt a világ a digitális pénzügyek piacától. Erre azonban még sokáig kell várni, a 2022-es év ugyanis a negatív rekordoké volt. A tőzsdén jegyzett fintechek teljesítményét mérő Peak Fintech Index 56 cége egy év alatt értéke mintegy 50%-át vesztette el. Tavaly elapadtak a befektetői pénzcsapok, zuhanni kezdtek a cégértékek, tömeges elbocsátások kezdődtek, és sorra dőltek be a fintech cégek.

A digitális pénzügyek elmúlt éve az ezredforduló „dotcom lufijának” idejére emlékeztet, amikor a befektetők hatalmas elánnal fektették tőkéjüket internetes cégekbe. Ekkor szinte bármilyen, internethez kapcsolódó vállalkozás jelentős forráshoz juthatott. A piaci túlértékelést vállalatokat bedöntő konszolidáció követte. Azonban, ahogy a dotcom lufi kipukkadásával sem szűnt meg az internetes cégek piaca, látható, hogy a tisztulás után egy erősebb fintech ágazat is velünk marad. A vízválasztó tavalyi év után 2023-ban eldőlhet, mely fintech cégek maradnak talpon és kezdenek el szárnyalni.

A koronavírus a várakozások ellenére nem törte le a túlértékelt piacot. Sőt, a lakosság pénzügyi stimulusa és a digitális technológiát övező optimizmus olaj voltak a tűzre - 2021-ben rekordévet zárt a piac. A makrogazdasági folyamatok, a járványt követő zavarok a nemzetközi ellátási láncokban, az orosz-ukrán háború hatásai, a kiugró infláció és magas kamatok nem hagyták érintetlenül a fintech szektort sem.

Tavaly már világosan látszott, hogy megérkezett a konszolidáció. Erre a Peak Fintech Index megdöbbentő értéke is rámutat. A klasszikus piaci kapitalizáció-alapú mutatószám 56 nemzetközi, tőzsdén jegyzett fintech céget vizsgál. Ezek a cégek pedig a tavalyi évben értékük több mint 50%-át vesztették el. A jelentős leértékelődés tükrözi a szektorral szemben támasztott irreális várakozásokat. A legnagyobb pénzügyi-technológiai cégek 50% feletti értékvesztése ugyanis kiemelkedő a piacon, hiszen a pénzügyi szektor mindössze 10% körüli esést produkált 2022-ben, míg a technológiai cégek összértéke nagyjából 30%-kal csökkent. A 2021-es 41 fintech tőzsdei bevezetéssel szemben tavaly pedig mindössze 2 fintech IPO ment végbe.

A kimagasló leértékelődés mögött a túlhevült piac és befektetői hype áll. A tavalyi év megmutatta, hogy életképes és fenntartható üzleti modell és profit nélkül a tőkebevonások ellenére is elhullanak a nagy reményű fintechek.

Tovább uralkodnak a hagyományos szereplők

Korábban sokan gondolták, hogy a fintechek idővel átveszik majd a bankok szerepét. Mostanra látszik, hogy ez nem így lesz, hiába vannak nagy hatással a pénzügyi szektorra az innovatív szereplők. 2022-ben sem volt jó éve azoknak, akik a hagyományos pénzügyi szolgáltatók leváltására törekednek. Az open banking a vártnál gyengébben fejlődik. A nyílt bankolás, egy harmadik fél belépésének feltétele lenne, hogy a bankok az ügyfél adatokat a fintechek előtt is megnyissák, de az ígéretekhez eddig kevés jelentős eredmény társult.

A neobankoknak is kijózanító éve volt, kiderült, hogy a tőkebevonások mellett a fennmaradáshoz nyereséges működésre és kritikus tömegek elérésére lenne szükség, ami csak kevesek számára reális célkitűzés.

Még nehezebb időszak van az online brókerek háta mögött. A hagyományos vagyonkezelők innovációja megtörte a fintechek lendületét, akiknek helyzetét a piacok visszaesése és a kriptovaluták gyengélkedése is nehezíti.

Akik idén is befutók voltak

Az online fizetések népszerűsége és volumene továbbra is töretlenül növekszik. A fejlődő piacok növekedése is folytatódott, egyre több országban jelennek meg széles körben a fintech megoldások. Különösen erős éve volt a PFM (személyes pénzügyi menedzsment) megoldásoknak. Segítségükkel az ügyfelek költséghatékonyabbá válhatnak és kiiktathatják szükségtelen kiadásaikat. A gazdasági nehézségek a kkv-hitelezés fellendülését is elősegítették.

A magyar fintechek erős évet zártak. Rekordot döntött a SEON, a magyar fintech szektor zászlóshajójának számító startup. Vezető szerepét áprilisban egy 94 millió dolláros tőkebevonási körrel szilárdította meg. A befektetés abszolút rekord a hazai fintech szektorban. Az innovatív biztosítási ágazat is sikeres évet zárt. Az Allianz Hungária 2022-ben kezdte el használni az Insurwiz blockchain megoldásait egyes termékeinél. Az Euroleasing a Cristónak szavazott bizalmat: az insurtech autós szuperappja alapján fejleszt mobilalkalmazást a lízing vállalatnak. Az UNIQA itthon elindított insurtech projektje, a Cherrisk is jó úton halad a nyereségesség felé.

A fintech velünk marad

A piac természetes szelekciója és a kedvezőtlen makrokörnyezet idén kétszeresen tizedelte a szektor szereplőit. Az azonban már most világos, hogy az iparág nem fog eltűnni a korábbi befektetői lelkesedés csökkenésével sem.

A konszolidálódó piacon megerősödő, profitba forduló cégeket, töretlen ügyféligényt és erősödő versenyt látunk. Ahogy a világgazdasági nyomás enyhül, és újraindul a globális növekedés, a fintech piac a nagy nyertesek között lesz, hiszen egy megszilárdult, letisztult piacra érkezhet újra tőke és erő

– tette hozzá Suppan Márton, a Peak alapítója.