Itt az augusztusi streaming-ajánló: ezt nézik majd a magyarok a borús estéken, kánikulai délutánokon

Miközben kint tombol a hőség, nincs is jobb, mint behúzódni a szobába és megnézni a magyar HBO első reality sorozatát (A híd) vagy épp élvezni a Lakers csodás meccseit (Győzelmi sorozat: A Lakers dinasztia felemelkedése). Ha pedig a pörgős dumájú, popkulturális utalásokkal teli sorozatot szereted, akkor ne hagyd ki a Milliárdok nyomában záróévadát sem. Nem mellesleg pedig jön az I Wanna Dance with Somebody és The Woman King: A harcos című film is! - közölte a streamingszolgáltató.

A hónap legfontosabb újdonsága A híd, a magyar HBO első saját gyártású reality sorozata, amely augusztus 11-én, három epizóddal indul, majd ezt követően hetente két rész kerül fel péntekenként. Az együttműködésre épülő, összetett fizikai, szellemi és érzelmi játékban egy csapatnak együttes erővel kell felépítenie egy 250 méter hosszú hidat. Műsorvezető nem más, mint a méltán népszerű vlogger, Magyarósi Csaba, a játékosok között pedig akad fizikus (Molnár Janka), zenész (Német Márk), tervező (Tölgyesy Csaba, Bakos Gergő), színész (Varga Ádám, Noé Viktor), sportoló (Havasi Gergő, Fekete Miki) - különböző életkorú és stílusú karakterek, akikben a helyszínen szembesülnek először azzal, mi is lesz a feladatuk.

Jön a Győzelmi sorozat: A Lakers dinasztia felemelkedése (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, 08.07., az epizódok hetente érkeznek) 2. évada, amelyben olyan sztárok szerepelnek, mint John C. Reilly, Adrien Brody, Jason Clarke, Gaby Hoffman és még sokan mások. A NBA berkeiben játszódó sorozat ezúttal a Boston Celtics és a Los Angeles Lakers közti versengésre fókuszál.

Premierekben gazdag hét lesz, hiszen augusztus 12-én indul a Milliárdok nyomában 7. évada is (Billions, az epizódok hetente jönnek), amelyben Bobby Alexrod szerepében visszatér Damien Lewis is, így ismét teljes a Paul Giamatti, Maggie Siff, Toby Leonard és Corey Stoll alkotta csapat.

Új évaddal jelentkezik a Csodálatos barátok (Fantastic Friends, 08.09, heti egy epizód) című utazós sorozat, melyben a Harry Potterből ismert ikrek, James és Oliver Phelps járják be a világot és mutatják be a különböző országok szokásait, ételeit és nevezetességeit. Szintén új évaddal folytatódik az Issa Rae által készített Rap Sh!t is (08.08, a premier napján két rész, majd hetente egy új epizód); A torony (The Tower, 08.20, az összes rész egyszerre elérhető) című brit krimi sorozat, főszerepben a Trónok harcából ismert Gemma Whelan.

A hónapban folytatódik még a Harley Quinn és a Csodatévők 4. évada, A harcos és a John Wilson tanácsai 3. évada, a Hétköznapi vámpírok - A sorozat 4. évada, továbbá KIDS kínálatunk is bővül a Bűbáj tábor, a Lamput, az Alagi, a Jade Armor és a Cartoon Network Mesék új epizódjaival.

Filmek terén kiemelt premierként jön a Whitney Houston biopic, az I Wanna Dance With Somebody (08.27), a Viola Davis főszereplésével készült Woman King - A harcos ( 08.11), a Harry Golding - Sam Neill - Noomi Rapace trióval készült akciófilm, a Bérgyilkosok klubja (Assassin Club, 08.04), a mindig remek Tilda Swinton legújabb alkotása, Az örök lány (Eternal Daughter, 08.04), Emma Thompson és Lilly James romantikus vígjátéka a Mi köze ennek a szerelemhez? (What's Love Got To Do With it, 08.17) és a DC Animation egyik friss filmje, Batman és Superman: A szuper ifjak csatája (Batman and Superman: Battle of the Super Sons, 08.25).

Emellett több régi kedvenc is elérhető lesz a hónapban, többek között Jack Nicholson és Michelle Pfeiffer thrillere, a Farkas (Wolf, 08.18), Matthew McConaughey-vel készült Mud (08.03), a Vigyázz, kész, szörf (08.05) című animáció, Egy durva év (A Most Violent Year, 08.11) Oscar Isaac-kel és Jessica Chastainnel, Terrence Malick két filmje, a Kupák lovagja (Knight of Cups, 08.18) és a Daltól dalig (Song to Song, 08.25) illetve Neil Bloomkamp két alkotása, az Elysium - Zárt világ (08.11) és a Chappie (08.11), az Oscar-díja Jerry Maguire - A nagy hátraarc (08.24), Dev Patel és Nicole Kidman életrajzi ihletésű drámája, az Oroszlán (Lion, 08.25) illetve Emma Stone vígjátéka, a Könnyű nőcske (Easy A, 08.31).