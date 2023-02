Hivatalos: itt a vége az ingyenes Facebook és Instagram korszaknak

Mark Zuckerberg friss bejelentése szerint már előfizetéses szolgáltatást is nyújt a Meta. Elon Musk fizetős igazolt Twitter-felhasználó ötletéhez hasonlóan, aki fizet, kaphat hitelesítő jelvényt a profiljára, illetve növelheti posztjai elérését. A szolgáltatás díja havi 11,99 dollár, mai árfolyamon cirka 4300 forint lesz.

A Facebook atyja szerint az előfizetés által bárki hitelesítheti oldalát a személyazonossága igazolásával, amiért nem csak a kék jelvény, hanem extra védelem és közvetlen ügyfélszolgálati segítség is jár - adta hírül a Bloomberg. A Meta fizetős szolgáltatása - a Meta Verified - először Új-Zélandon és Ausztráliában válik elérhetővé, majd fokozatosan terjesztik ki más országokra is. Az ára weben 11,99 dollár, az iOS felhasználóknak 14,99 dollár lesz, vagyis nagyjából 4300, illetve 5400 forint. Az új funkció nemcsak a Facebookon, hanem az Instagramon is elérhető lesz.

Az új szolgáltatás a tartalomgyártóknak kedvezhet elsősorban a megnövelt eléréssel, az átlagfelhasználókat nem érinti különösebben a változás. Egyre több közösségi média felület kínál fizetős vagy havidíjas szolgáltatást, amely hitelesítéssel, nagyobb eléréssel, extra szolgáltatásokkal jár, mint a Snapchat vagy a Twitter.