Az ASUS AiO megoldásai új utat nyitnak a kereskedelem digitalizációjában (x)

A kereskedők többsége az elmúlt években növelte a kereskedelmi egységek technológiai fejlesztésére szánt kereteit és hazánkban is számos innovatív megoldás került bevezetésre. Ezek többsége azonban nem feltétlenül a vásárlók érdekeit és kényelmét szolgálja, sokkal inkább az üzleti hatékonyságot növeli, ami természetesen nem probléma, de nem szabad hagyni, hogy ez a vásárlói elégedettség rovására menjen.

A versenyképes állapot megtartásához vagy eléréséhez a kereskedelemmel foglalkozó vállalatoknak nem csak a kiszolgálói térben, hanem a háttérben is folyamatos innovációra van szükségük, hiszen komoly harc folyik a vásárlók kegyeiért. Ahol ezek a fejlesztések csak több lépcsőben tudnak megvalósulni, ott érdemes a közvetlen vásárlói interakciót kiváltó területekre fókuszálni az első ütemben, hiszen ennek elmaradása járhat a legkomolyabb gazdasági következménnyel.

ASUS ExpertCenter E5 AiO

Az ügyfélélményt leginkább a kényelem és a gyorsaság határozza meg, melyet a vásárlói biztonság egészít ki, amit sokan elfelejtenek. Ez nem a biztonságiőrök számára vonatkozik, hanem a vásárlók pontos tájékoztatására, mely magában foglalja a vásárlónak nyújtott előnyöket is, hiszen hiába vannak különleges ajánlatok, ha azokkal csak nagyon nehezen és soklépcsőben tudnak élni a vásárlók. Az ASUS ExpertCenter E5 AiO (All in One) széria nem csupán a sokoldalú felhasználásra optimalizált felépítésével lehet jó választás a kereskedelmi egységek és irodák számára, hanem az innovatív megoldásaival is, melyek az ügyfél szemében a vállalatot egy új szintre emelhetik a modernitás és ügyfélélmény kapcsán.

Az elegáns és a sokoldalúságot előtérbehelyező dizájn mellett egy különleges, a kereskedelmi egységekre szabott megoldással is rendelkeznek az ASUS ExpertCenter E5 AiO modellek. Az ASUS VeriView másodlagos érintőképernyő a vásárlók felé néz, legfőbb célja pedig a pontos és megfelelő tájékoztatás, mely nagyban hozzájárulhat az ügyfélelégedettséghez. Ezt tovább növelheti a kétirányú interakció lehetősége, tehát bizonyos esetekben az ügyfél személyre tudja szabni a rendelését, ki tudja választani a számára megfelelő ajánlatot vagy reagálhat az ügyintéző kéréseire például egy tranzakció megerősítésével.

Az ASUS-ra jellemző ügyfélközpontú innováció mellett az üzleti szegmens minden igényét képesek kielégíteni az ExpertCenter modellek, hiszen a már bizonyított ExpertBook szériához hasonlóan bármilyen vállalati környezetbe könnyen implementálható, modern hardveres felhozatallal rendelkező erőteljes megoldásokról van szó, melyek vállalati szintű adatvédelmi fejlesztéseket, valamint egyszerű karbantartási és bővítési lehetőségeket kínálnak az ügyfélélményt növelni kívánó vállalatok számára. Az ASUS üzleti megoldásairól bővebben a dedikált ASUS Business oldalon lehet tájékozódni.

