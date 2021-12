Kiderült, mit esznek a legújabb kriptovalutákon: így kaszálnak nagyot az igazi kripto-mágusok

Megérkezett a Pénzcentrum videóblogjának legújabb epizódja. A CashTag crypto sorozatának harmadik részében megtudhatsz mindent, amit érdemes, nem csak az Ethereumról, de az idei év legnagyobb slágerének számító nem helyettesíthető tokenekről is. A műsor vendége ezúttal isHonti Roland volt. Pitner Gábor és a Crypto Falka csoport alapítójának beszélgetésében szóba került az Ethereum népszerűségének titka, Polgár Judit és az is, hogy válhatott kvázi műgyűjtéssé a kriptozás 2021-ben. Érdemes tehát meghallgatni az újabb izgalmas negyedórás beszélgetést.

2013-ban egy Vitalik Buterin nevű srác, aki a kriptovalutákat tanulmányozta és kutatta, javasolt létrehozni egy új kriptovalutát egy olyan blokklánccal, aminek a funkciója is kibővített lenne és már nem csak a kriptovaluták adásvétele és tárolása lenne rajta lehetséges, ez volt az Ethereum. Első körben erről kérdeztük a műsor vendégét, Honti Rolandot, a Crypto Falka csoport alapítóját és vezetőjét.

A beszélgetés során kiderült, hogy a BItcoin és az Ethereum is jelkenleg Proof of Work folyamat szerint működik. Ami azt jelenti, hogy azok a bányászok akik végzik a tranzakciók lebonyolítását és akik létrehozzák az új blokkokat a blokkláncon, jutalmat kapnak. Az Ethereum azonban hamarosan átáll Proof Of Stake folyamatra, ami azt fogja jelenteni , hogy nem a bányászok “munkája” lesz a biztosíték a tranzakciók mögött. A témába jobban belemenve pedig a szakértő kifejtette hogyan teszik ez különlegessé az Ethereumot és milyen új lehetőségek nyíltak meg ezzel a kriptozásban.

De az NFT története is legalább ennyire érdekes, ezt pedig szintén sikerült megvitatnunk Honti Rolanddal. Az NFT-re a valós világból a legjobb példa egy híres festmény,. Egyetlen egy eredeti van belőle a világon, tehát nem lehet helyettesíteni mással. De jó példa lehet egy szobor is, vagy akár a lánchíd. Hiába vannak más hidak is, a Lánchidat nem tudjuk másikkal helyettesíteni, ha oda hozunk egy másikat attól az még nem lesz Lánchíd. Ebben az egyediségben rejlik az NFT-k értéke is, amikből a legdrágább, a Mindennapok: Az első 5000 nap című kollázs nemrégiben közel 70 millió dollárért kelt el.

A beszélgetésben szóba kerültek még más híres és értékes NFT-k. De kiderült az is, hogy már kiállításokat is szerveznek a különleges tokenekből, amikből már az egyik lenagyszerűbb magyar sportoló is legyártotta a sajátját.

De mennyibe kerül egy jegy egy NFT kiállításra, és hogyan is újította meg az Ethereum a kriptozást? Számos egyéb mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz a Pénzcentrum CashTag harmadik tematikus adásából:

A sorozat folytatódik! Idén lezárul a kriptopiacos sorozat, az altcoinokról szóló, hamarosan érkező negyedik résszel. Utána január első adása már egy másik igazán izgalmas pénzügyi témával foglalkozik majd. A Pénzcentrum YouTube csatornáján pedig továbbra is megtalálhatjátok a sorozat első három részét és a hamarosan érkező további epizódokat is.