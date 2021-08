Google Fordító kisokos: A Google Fordító telepítése, miért nem működik a Google Fordító?

A globalizáció egyik velejárójaként mind a szemtől szembeni, mind az online kommunikáció során, számtalanszor találkozunk olyan alkalommal a hétköznapokban is, amikor váratlanul szükségünk lehet egy másik nyelv használatára, legfőképpen az angolra. A legkézenfekvőbb megoldás ekkor a Google Fordító vagy más digitális fordító program, ami megkímél a nehézsúlyú szótárak forgatásától és gyors, helyes választ ad a kérdéseinkre.

Akár angol magyar fordító, akár német magyar fordító kell, vagy ha esetleg spanyolról van szó – például, ha külföldiek kérnek tőlünk segítséget, vagy egy idegen nyelvű újságcikk ismeretlen kifejezését kell lefordítanunk, mindenképpen érdemes az olyan segítségekhez fordulnunk, mint a Fordító Google esetében, vagy a Mi Gente Fordító használata. Ezek a fordító programok, ha nem is többszörösen összetett mondatokat, de hétköznapi kifejezéseket, szavakat nagy pontossággal lefordítanak, ezzel jócskán leegyszerűsítve az eltérő anyanyelvű emberek közötti kommunikációt.

Mikor kellhet egy fordító program?

Akár a Google Fordító, akár más fordító program használatát tekintjük, az élet bármely területén előfordulhat olyan alkalom, hogy használnunk kell őket. A Google Fordító és sok más program nagy segítségünkre lehet iskolai tanulmányink során, különösen egyetemen, ahol már alapelvárás egy-egy idegen nyelv, legfőképp az angol felsőfokú ismerete, illetve gyakran szembejöhetnek (például a szakirodalomban) olyan kifejezések, amelyeket még a nyelvvizsgával rendelkezők sem értenek meg Google Fordító nélkül.

A hétköznapi életben arra, hogy mikor kellhet például a Google Fordító angol magyar, a legjobb példa nem más, mint az olyan különböző közösségi médiaplatformok, mint a Facebook, az Instagram vagy legújabban a Tiktok, ahol folyamatos, idegen nyelvű hírfolyammal, szöveges, képi és videós, angol nyelvű anyaggal találjuk szemben magunkat. Mindemellett a Google Fordító remek szolgálatot tesz külföldi utazásaink során, ha nem tudunk angolul, vagy ha olyan országba utazunk, ahol a helyiek többsége nem beszél idegen nyelveket.

A Google Fordító térnyerése

A Google Fordító (Google Translater) a Google 2007-ben bevezetett, online gépi fordítói szolgáltatása. Megjelenésekor a Google Fordító azért számított áttörő újdonságnak, mert a korábbi fordító programokkal szemben nem nyelvtani adatokkal, hanem statisztikai elemzéssel készítette el fordításait. A Google Fordító első saját fordító szoftvere az ENSZ dokumentumait fordította le az ENSZ hivatalos nyelveire (angol, arab, francia, spanyol, orosz, kínai).

A Google Fordító algoritmusa öntanuló, emellett a Google Fordító építkezik a szolgáltatás felhasználói által javasolt fordításokból, amelyek bekerülnek a Google Fordító rendszerébe, így a következő, frissült változat már dolgozik velük, azaz folyamatosan javul a Google Fordító nyelvi minősége, egyre hosszabb és összetettebb szövegeket lehet lefordítani általa idegen nyelvek között.

A Google Fordító sajátosságai közé tartozik, hogy egyszerre csak limitált számú bekezdést lehet vele lefordítani, így könnyebb a Google Fordító program működése. Lehetőségünk van oda-vissza fordítások kérésére, hogy a Google értelmezni tudja az idegen nyelvű találatokat is, és azok megjelenjenek a felhasználó számára értelmezhető módon. A Google Fordító él a nyelvfelismerés eszközével, illetve az alternatív fordítás lehetőségével, így könnyítve meg a felhasználók életét, illetve segít abban is, hogy elkerüljük a nyelvek közötti félreértéseket.

Mik a Google Fordító hátrányai?

Habár a Google Fordító kiemelkedő teljesítményt nyújt a digitális fordítás terén, mindenképpen ki kell emelnünk, hogy sem a Google Fordító, sem más online fordító programok nem képesek tökéletesen rekonstruálni az emberi nyelveket, a gép képességei – akármilyen gyorsan tanul a szoftver – még mindig korlátozottak. A Google Fordító képes arra, hogy egy nagyjából átfogó és reális képet adjon egy összetett szöveg tartalmáról, azonban egyelőre képtelen az összefüggések „átlátására” és az olyan nyelvi finomságok átadására, mint például a humor, vagy a tájszólás.

A Google Fordító angol szöveg esetében működik a legjobban, nemhiába, hiszen az a Google alapnyelve, illetve az a nyelv, amit a világon a legtöbb ember – a kínai, a spanyol és az arab mellett – megért. A Google Fordító egyes nyelvek tekintetében – például angol francia fordító vagy angol német fordító – jobban működik, mint másoknál, egyrészt a gyakori keresések miatt, másrészt a nyelvek közötti könnyebb átjárás okán.

A Google a különböző írásmódok között azonnal, nagy pontossággal biztosítja az átírást – így például cirillről latinra viszonylag egyszerűen fordít, de dolgozik japán vagy kínai írásjelekkel és más, számunkra idegen betűkkel, például indiaival vagy arabbal is. A Google Fordító egyik újabb, sokak számára még mindig ismeretlen funkciója, hogy a Google Fordító már nyomtatott írás alapján a képfelismerést, fotók elemzését és fordítását is lehetővé teszi, így nem kell minden idegen szót, vagy idegen betűt kikeresnünk és begépelnünk.

A Google Fordító telepítése

A Google Fordító Android verziója 2010 óta hozzáférhető saját mobilos fordítással és letölthető applikációval – ugyanígy a Google Fordító alkalmazás telepíthető az App Store-ból iPhone készülékekre is. A Google Fordító telepítése igazán egyszerű: keressünk rá a nevére az online áruházban, ahonnan más, hasonló Google termékekkel egyetemben a Google Fordító is ingyenesen letölthető. A letöltött Google Fordító angol magyar, magyar angol funkcióval is bír, emellett ma már bármelyik, szabadon választható nyelvre lefordíthatunk bármit (például német magyar fordító vagy spanyol magyar fordító).

Ki a Google Fordító magyar hangja?

Gyakori kérdés, hogy a Google Fordító ki után kapta ezt a hangot, ki a Google Fordító magyar hangja? A válasz egyszerű: senki, ugyanis a Google Fordító magyar hangja ugyanúgy, mint minden más nyelv esetében, egy géphang, nem emberi eredetű, hanem mesterségesen hozták létre a nyelvtanilag tökéletes kiejtés rekonstruálására.

Miért nem működik a Google Fordító?

Egyes esetekben előfordulhat, hogy a Google Fordító nem működik. Ennek az oka az, hogy a készülék nem csatlakozik a hálózathoz, vagy nincs letöltve a fordítandó szöveg. Gyakran megfigyelhetjük azt is, hogy a Google Fordító vagy más fordító program helytelenül fordít, azaz magyartalan, vagy helytelen kifejezéseket ír át – ilyenkor próbáljuk meg leegyszerűsíteni a kívánt kifejezést tőmondatokra vagy szókapcsolatokra, esetleg, ha az angol nyelvtudásunk erős és más nyelvre kell fordítanunk, iktassunk közbe egy angol fordítást, mert az az egyik leginkább támogatott nyelv a Fordító Google esetében.

Hogyan vegyük fel a Google fordító hangját?

Gyakran előfordul, hogy egy egyedi kiejtésű kifejezést fel szeretnénk venni hangfelvételre, hogy megőrizhessük azt a későbbiekben is, például nyelvtanulás céljából. Ilyenkor használhatjuk az új okos telefonokon már alapvető képernyő-felvételi módot, vagy az alapértelmezett hangrögzítő applikációt is.

Hogyan lehetek fordító?

A Google Fordító működése sokakat inspirál, éppen ezért gyakori kérdés, hogy hogyan legyél milliomos fordító, milyen technikákat és trükköket érdemes elsajátítani, hogy kihozzuk a maximumot nyelvtanulási készségünkből. A kérdésre választ ad a Hogyan lehetsz milliomos fordító PDF formátumban is elérhető írás.