Erre végképp nem gondol, aki idén nyaralni megy: ne így használd a telefonod, mert rögtön kész a baj!

Egyre intenzívebb a kiberbiztonsági fenyegetés az európai országokban – derült ki az IT-biztonsági megoldásokat gyártó Kaspersky felméréséből. Az utazástervezéskor különösen a bizalmas céges adatokat kezelő vezetőknek érdemes tudni, hogy amíg Délkelet-Európában a legkockázatosabb online banki tranzakciókat végezni, addig az Apple-felhasználókra elsősorban nyugaton vadásznak leginkább a kiberbűnözők. A hazánkban is egyre gyakoribb web-alapú támadások, valamint zsarolóvírusok miatt pedig a belföldi nyaraláskor is érdemes fokozottan óvatosnak lenni.

Jelentősen megnövekedett a pandémiás időszakban a kibertámadások száma, ezért a nyári szabadságolások alatt is érdemes néhány extra óvintézkedést megtenni. A Kaspersky kutatói a 2020. május és a 2021. április közötti időszakról készített jelentésükben kiemelték, hogy az internethez csatlakoztatott számítógépek több mint 70%-ánál legalább egy rosszindulatú szoftver okozta támadást tapasztaltak, ami azt jelenti, hogy bárkire, bárhol lecsaphatnak a kiberbűnözők.

Intőjel, hogy 2020. május és a 2021. április között 115 452 157 internetes támadást blokkoltak az Európai Unióban a Kaspersky által nyújtott megoldások, valamint 2 676 988 egyedi, rosszindulatú URL-t ismert fel webes víruskereső programjuk, amely 377 685 egyedi fenyegetést blokkolt.

Ugyancsak reprezentatív például szolgálhat, hogy 79 315 felhasználó eszközén regisztráltak – a bankszámlákhoz való online hozzáférés által – pénz ellopására tervezett rosszindulatú programok okozta fertőzéseket. Ugyancsak figyelemfelkeltő adat, hogy 56 877 egyedi felhasználót zsarolóvírus, 132 656 egyedi felhasználót pedig adathalászok támadtak meg.

Délkelet-Európában a legkockázatosabb bankolni

A népszerű tengerparti úticélok esetén is körültekintőnek kell lenniük a nyaralóknak, ugyanis az online banki tranzakciókat célzó támadások (rosszindulatú szoftverek) elsősorban a balkáni, a déli, valamint a közép-kelet-európai országokat érintették. Noha a 79,315 egyedi felhasználó eszközén megkísérelt eset közül arányosan Cipruson (1,3%), Bulgáriában (1,2%), Görögországban (1,1%), Olaszországban (1,0%), Portugáliában (1,0%) és Horvátországban (0,8%) észlelték a legtöbb támadást, Németország, Lettország, Lengyelország és Románia esetében is előfordultak kifejezetten banki ügyletekre irányuló offenzív kísérletek. A nyaralás szempontjából informatív adat az is, hogy a legtöbb esetszám 2020. júniusban (10500) és decemberben (11289) történt.

Az Apple-felhasználókra a nyugati régióban vadásznak leginkább a kiberbűnözők

„Sok vezető számára a nyaralás szükséges kellékei azok a digitális eszközök, amelyeken a távollétükben is nyomon követhetik a vállalkozás működését. Ez azonban óriási kockázatokat rejt magában. Kiemelten ajánlott, hogy ez az idő legyen a pihenésé és a feltöltődésé, de ha mindenképpen muszáj rápillantani a bizalmas adatokra, célszerű azt egy olyan eszközről tenni, ami kiterjedt védelmi rendszerrel van ellátva” – mondta Tóth Árpád, a Kaspersky területi értékesítési igazgatója.

A fenyegetettségek, veszélyek fajtái földrajzilag is jelentősen eltérnek egymástól.

Az Apple eszközöket és macOS operációs rendszereket használók elleni támadások például leginkább a nyugati országokban fordultak elő. Elsősorban Franciaország (15,32%), Spanyolország (13,99%), Olaszország (11,43%), Portugália (9,75%), Görögország (9,59%) és Németország (9.41%) érintett. Természetesen belföldi üdülés esetén is körültekintőnek lenni, ugyanis hazánk (8,60%) is a tíz legveszélyeztetettebb ország között van ebben a kategóriában. Minket csak Litvánia (8.14%) és Lengyelország (8,10%) és Belgium követ (7,94%).

Belföldön sem teljes a biztonság

A sokszor ártalmatlannak tűnő internetes böngészés közben is számtalan veszély leselkedhet a felhasználókra akkor is, ha idehaza nyaralnak. A Kaspersky által vizsgált időszakban ugyanis az Európai Unióban az internetet használó számítógépek 13,70%-án tapasztaltak legalább egy böngészőalapú, rosszindulatú program-támadást. Noha a területi megoszlást tekintve Lettország (21,11%), Görögország (18,50%), Észtország (17,52%) és Franciaország (16.81%) a legérintettebb, azonban az első tíz között találjuk Magyarországot is (13,82%).

A zsarolóvírusok szempontjából is fontos ébernek maradnia azoknak, akik belföldi úticélt választottak, ugyanis az úgynevezett trójai zsarolóvírusok okozta támadások tekintetében szintén benne van hazánk a legveszélyeztetett európai országok középmezőnyében. Igaz, az első helyen álló Görögországhoz (0.56%) képest Magyarországon (0.29%) feleannyi esetet mutatott ki az informatikai biztonsági vállalat jelentése.

Ezekre ügyeljen, ha nyaralás közben is figyeli céges ügyeit

A felhő- és kibervédelmi megoldásokat közvetítő Kvazar.cloud cégvezetője, Iván László 9 egyszerű lépésben foglalta össze azokat a tennivalókat, amire minden érzékeny adattal dolgozó munkatársnak érdemes figyelnie a nyaralás megkezdése előtt és utazás közben: