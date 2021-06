Rohamosan terjednek: így alakítják át az életünket az 5G-s hálózatok

Naponta egymillióval nő a világon az 5G előfizetések száma, de Európa lemaradóban van Amerika és Ázsia mögött. Egy most megjelent jelentés szerint a mesterséges intelligencia (MI) gyorsítja a hálózatokat.

Az Ericsson Mobility Report új kiadása szerint 2021 folyamán 2,5-szeresére nő, és eléri az 580 milliót az 5G előfizetések száma. A mobilhálózatok legújabb generációja ezzel továbbra is jól halad, hogy a 4G-nél jóval gyorsabban terjedjen el. Azonban a fejlődés egyenlőtlen, míg Európa lemaradt az 5G kiépítésében, addig az éllovas országok – Kína, az Egyesült Államok, Dél-Korea, Japán és az Öböl-menti államok – egyre nagyobb előnybe kerülnek. A mobilkommunikációs trendek legátfogóbb tanulmánya, a friss tanulmányból az is kiderül, hogy az MI nemcsak haszonélvezője az 5G terjedésének, de katalizátora is. Számos szolgáltató már most beveti a gépi tanulást annak érdekében, hogy a felhasználók energiatakarékosabb módon gyorsabb és stabilabb hálózati kapcsolathoz juthassanak.

Ha így haladunk, továbbra is várhatóan 2 teljes évvel hamarabb lépi át majd a bűvös egymilliárdos felhasználói számot ez a technológia, mint elődje.

Európa lemaradásban, pedig nagy a gazdasági potenciál

Az 5G elterjedésének üteme nem egyenletesen oszlik meg a világban. A legtöbb 5G előfizetés Ázsiában van (190 millió), ebből csak Kínában 173 millió, de Dél-Koreában és Japánban is dinamikus a növekedés. Ugyanígy Észak-Amerikában, azon belül is leginkább az Egyesült Államokban, ahol 14 millió 5G előfizetőt számoltak 2020 végén. Európában ezzel szemben a teljes kontinensen mindössze 8 millió 5G előfizetésről tudunk, és a növekedés üteme is lassabb. Az 5G aránya az összes előfizetésen belül itt mindössze 1%, amiben nemcsak Kelet-Ázsia (9%) és Észak-Amerika (4%), hanem az Öböl-menti államok (2%) is előrébb járnak.

Európa számára a vállalat szerint azért is lehetne előnyös az 5G hálózatok mielőbbi kiépülése, mert a technológia a következő években 23 milliárd eurós befektetés ellenében 161 milliárd euró hozzáadott értékkel gazdagíthatná a kontinenst az okos ipar, az okos városok, a precíziós mezőgazdaság vagy éppen a hálózatba kapcsolt közlekedési eszközök révén. A kutatócég számszerű adataiból az is kiderült, hogy az új generációs hálózat a magyar gazdasághoz nettó 2,3 milliárd euróval (több mint 800 milliárd forinttal) járulhat hozzá.

Az ipari, közlekedési és mezőgazdasági alkalmazások jelentős részében az 5G szenzorokon gyűjtött hatalmas mennyiségű adatból az MI segítségével gazdasági előnyt lehet faragni. A friss kutatásból az is kiderül, hogy az MI nemcsak felhasználója az 5G terjedésének, de katalizátora is annak.