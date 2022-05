Mi az Amazon Prime Video és hogyan, mennyiért fizethetünk elő rá?

Habár Magyarországon jelenleg a Netflix és az HBO Max mellett elég nehéz labdába rúgni, egyre nagyobb népszerűségre tesz szert az Amazon Prime előfizetés is. Na de mi az a Amazon Prime, mi az Amazon Prime előfizetés lényege, mit érdemes tudni róla, mielőtt belevágunk? Az Amazon Prime magyar nyelven is elérhető már, vagy csak angolul? Milyen más szolgáltatások vannak még az Amazon Prime Vido mellett?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk az Amazon Prime, illetve az Amazon Prime Video kapcsán: mennyibe kerül egy Amazon Prime előfizetés, milyen nyelven nézhetünk rajta filmeket, sorozatokat, milyen eszközökön fut az Amazon Prime alkalmazás? Ma már „buta” tévén is nézhetjük – az Amazon Prime Video Xiaomi Mi Box S segítségével könnyedén elérhető.

Mi az az Amazon Prime Video?

Az Amazon Prime Video egy amerikai filmgyártó és filmterjesztő streaming szolgáltatás, tulajdonosa a Jeff Bezos által létrehozott és irányított Amazon. Az Amazon Prime Video 2006-ban indult, 2016 óta már világszerte kiszolgálja a fizető felhasználókat, akik cserébe korlátlan mennyiségű tartalmat streamelhetnek és tölthetnek le az alkalmazáson belül az Amazon Prime választékából.

Egyben van az Amazon Prime a filmes szolgáltatással?

Maga az „Amazon Prime” kifejezés az Amazon prémium tagságra utal, ami a szolgáltató számos tartalmához (pl. zene, fotók, e-könyvek stb.) biztosít hozzáférést – ezek egyike az Amazon Prime Video -, illetve olyan előnyöket biztosít a tagok számára, mint a kedvezményes/ingyenes kiszállítás, vásárlási kedvezmények stb.

Az Amazon Prime Video nem csak az Amazon Originals saját gyártású filmeket, hanem más szolgáltatók tartalmait és élő adásokat, csatornákat is közvetít (Amazon-csatornák kiegészítő szolgáltatás). Országonként eltérő, hogy Amazon Prime előfizetés nélkül is lehet-e használni a streaming szolgáltatást (pl. Amerikában vagy Németországban lehet csak a Prime Video-t használni az egyéb szolgáltatások nélkül, 2016 óta van így szétválasztva), máshol mindez külön weboldalon hozzáférhető.

Elérhető az Amazon Prime magyar nyelven?

Igen, egyre több magyar Amazon Prime Video tartalom van, a közeljövőben pedig még több szinkronos film, sorozat várható – azonban mindenképpen érdemes figyelembe vennünk, hogy rengeteg filmes anyag nem szinkronos az Amazon Prime választékában, azonban a többséghez van magyar felirat.

Az Amazon Prime előfizetés mennyibe kerül?

Az Amazon Prime ára 2022 évében igen kedvezőnek tűnik a megszokott Netflix árak és HBO Max árak mellett, jelenleg a 30 napos ingyenes Amazon Prime Video próbaidőszakot leszámítva 899 Ft/hó.

Az Amazon Prime Video hány eszközön streamelhető?

3 okoseszközön streamelhető egyszerre – ebbe beleértjük az okostelefonokat, laptopokat, táblagépeket és okostévéket is, sőt, már régi típusú tévékészülékeken is elérhető az Amazon Prime Video. A Xiaomi Mi Box S Amazon Prime Video esetében népszerű okosító eszköz, amivel nem csak az Amazon Prime, hanem más streaming szolgáltatók médiakínálatát is hozzáférhetővé teszi régi típusú eszközök számára.

Mi az Amazon Prime Gaming?

Az Amazon Prime Video mellett az Amazon Prime Gaming népszerűsége is folyamatosan nő. Ez a szolgáltatás gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint az Amazon Prime Video: a havi előfizetési díjért cserébe rengeteg videojátékhoz férhetünk hozzá ingyenesen.