Széthordták Kovács Erzsi örökségét: hol van a villa, az ékszerek, a több millió készpénz?

Az énekesnő bizalmába halála előtt többen igyekeztek beférkőzni, és most nem tudni, hol vannak az ékszerek és a készpénz.

Semmi nem maradt a tíz éve elhunyt énekeső, Kovács Erzsi hagyatékából - erről ír a Blikk. A lap megjegyzi, hogy az énekesnő villája, a több millió forintja és ékszerei is ebek harmincadjára kerültek, sok minden nyomtalanul eltűnt.

A Mátyásföldön található úszómedencés villát a fogathajtó lázár-testvérek örökölték, akik keresztfiai voltak az énekesnőnek, ám mint most kiderül, ők még 2017-ben eladták, azóta ők sem tudnak róla semmit. Lázár Vilmos a lapnak azt mondta, hogy ők nem is akarták elfogadni az örökséget.

Nagyon jóindulatú és befogadó ember volt, de voltak, akik ezzel visszaéltek, főleg mikor már beteg lett. Amikor csalódás érte, mi voltunk a mentsvára. Kellemetlenül éreztük magunkat, amikor elárulta, hogy ránk akar mindent hagyni, én mondtam, hogy semmit nem akarunk örökölni, de neki ez teher volt, és megkért minket, hogy fogadjuk el

- mondta az énekesnőről a fogadhajtó és üzletember.

Kovács Erzsinek egy másik pártfogoltja is volt, mégpedig a mulatósz sztár, Tilinger Attila. Ő úgy nyilatkozott, hogy nagyon sokat adtak egymásnak Kovács Erzsivel, az énekesnő fiaként szerette.

Annyira fontos volt neki a karrierje, hogy fiatalon nem is gondolkodott gyerekvállaláson. Kicsit idősebben már felmerült benne a gondolat, de akkor meg azért hajtott, hogy vissza tudjon érni a pályára. Idős korára bánta ezt meg, nagy szívfájdalma volt, hogy soha nem lehetett gyereke. Ugyanakkor mindig azt mondta, hogy engem adott neki cserébe az élet, hiszen fiaként szeretett. Ez kölcsönös volt, én is rajongtam érte, mert csodálatos ember volt. Rengeteg életre szóló élményem fűződik hozzá. Évekig együtt is éltünk, és mindenben számíthattunk egymásra

- mondta a mulatós énekes.