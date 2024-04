Lassan visszavonul a színpadtól Miklósa Erika: ez lesz a díva új szakmája

A jövő generációnak adna szívesen segítséget az operadíva, aki elmondta, mennyire gondolja komolyan a távozást a színpadról.

Lehet, hogy már nem sokáig láthatjuk színpadon a világhírű magyar operaénekesnőt, Miklósa Erikát. A díva a Borsnak elmesélte, hogy éppen a Voice című műsorban nyújtott mentortevékenysége ébresztette rá, hogy talán másfelé vezet az útja.

Miklósa Erika tavaly annyira jól csinálta a mentorkodást, hogy a tehetségkutatóban az ő versenyzője nyerte a fődíjat, és az év legjobb zsűritagja is lett a televíziós újságírók körében. Elmondta: nem most érett meg benne az ötlet, hogy az éneklés mellett mást is csináljon.

Egy új szakasz kezdődött az életemben tavaly, a tanítás és a mentorálás felé kacsintottam, de kacsingatok tulajdonképpen már évek óta. Most pedig már kirajzolódni látszik, hogy ez az életutam. Ha lehet ilyet mondani, az ember egészségesen akar majd egyszer elbúcsúzni a színpadtól, és ez egy nagyon jó jövőkép lehet. Illetve jelen már. A tapasztalatátadás

- fogalmazott Miklósa Erika. Azt is hozzátette, hogy szerinte a jövő generációknak való segítés is jót fog tenni, fontos dolognak tartja.

Azt gondolom, hogy fontos, hogy az ember szolgálatára legyen a jövő generációjának. A fiataloké a jövő. És ebben oroszlánrésze van azoknak, nekünk, akik nagyon sok tapasztalatot szereztek. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van ma ránk. Szerintem a fiatalok el vannak bizonytalanodva, kell nekik az útmutatás, az irányba helyezés. Én abszolút ennek a szolgálatában vagyok és leszek

- mondta a díva. Persze kitért arra is, hogy valóban visszavonul-e az énekléstől:

Nem búcsúzkodom, de szerintem, ha egészségesen gondolkodik valaki, akkor nem hiszi azt, hogy ő örökké a színpadon fog létezni. Én szeretnék úgy megmaradni a színpadon emlékként, akire jó volt ránézni, akit jó volt hallgatni. És hát… 35 évig annyit voltam színpadon, hogy én már nem erre vágyom. Az a vágyam, vagyis úgy látom magam a jövőben, hogy fiatalokkal vagyok körülvéve, dolgozunk, ütjük a vasat... És nagyon tetszik ez a kép

- mondta Miklósa Erika.

címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA