Ennyi az esélye, hogy 100 milliót nyerj az új lottóval, a Napi Mázlival

Ma jelentette be a Szerencsejáték Zrt. az új lottó, a Napi Mázli részletes szabályait. A Napi Mázli, mint a neve is mutatja, naponta játszható számsros játék, akárcsak a Kenó és a Puttó. Az is kiderült tehát, hogy a mától játszható új lottó nyerési esélye a legmagasabb, vagyis 100 millió forintos nyereményre 1 : 365 000. Mutatjuk, hogy a többi lottójátékhoz képest mennyivel nagyobb vagy kisebb a nyerési esély.

A Napi Mázliban egy évet, az év egy napját (hónapot és napot), valamint egy szimbólumot kell kiválasztani. Az év 00-99 közötti szám lehet, azaz az évszámok utolsó két számjegyét kell csak megadni, a nap a naptár 365 napja közül válaszható ki, a hónap sorszáma 01-12 között lehet a nap pedig 1-31 között. A kiválasztott dátum és szimbólum mellett meg kell adni a Tétet is azaz, hogy az alapjáték hányszorosával kívánja a játékos a Napi Mázli játékát megvásárolni. A nagyobb Tét nagyobb nyereményt is jelent adott elért találat esetén. A maximális elérhető főnyeremény (5x-ös tét mellett): 100 millió forint. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A nyeremény összegét a tétek is befolyásolják, illetve az, mit ikszelünk egy-egy szelvényen. A Szerencsejáték Zrt. honlapján található tájékoztatás szerint mutatjuk a nyerési esélyeket. A nyerési esély annál nagyobb, minél kisebb szám aránylik az egyhez. Az 1 : 10 arány azt jelenti, hogy 10% az esélye a nyerésnek, az 1 : 100 azt, hogy 1%. Minél nagyobb tehát a szám, ami az 1-hez aránylik, annál kisebb a nyerési esély. A Napi Mázli a második legkedvezőbb nyerési eséllyel rendelkezik, a Luxor után és a Puttó előtt a főnyereményre. Napi Mázli nyerési esély: 1 : 365 000 Puttó nyerési esély: 1 : 503 880 Kenó nyerési esély Ötöslottó nyerési esély: 1 : 43 949 268 Hatoslottó nyerési esély: 1 : 8 145 060 Skandináv lottó nyerési esély: 1 : 3 362 260 Eurojackpot nyerési esély: 1 : 139 838 160 Luxor nyerési esély: 1 : 285 439 Joker nyerési esély: 1 : 1 000 000

