Íme a Napi Mázli részletes szabályai: így néz ki az új lottószelvény, így kell kitölteni

Új lottót vezetnek be Magyarországon: a Napi Mázli nevű sorsjátékot már lehet is játszani a hazai lottózókban. Mutatjuk a szabályokat, és a nyereményeket, nyerési esélyeket.

Mint beszámoltunk róla, új lottójátékot vezetnek be Magyarországon: a Napi Mázli nevű sorsjátékot már lehet is játszani a hazai lottózókban.

A Szerencsejáték Zrt. honlapjára feltöltött szabályzat szerint a Napi Mázliban egy évet, az év egy napját (hónapot és napot), valamint egy szimbólumot kell kiválasztani. Az év 00-99 közötti szám lehet, azaz az évszámok utolsó két számjegyét kell csak megadni, a nap a naptár 365 napja közül válaszható ki, a hónap sorszáma 01-12 között lehet a nap pedig 1-31 között.

Fontos, hogy kizárólag a naptárban is létező dátumok választhatóak, tehát február hónap esetében minden esetben csak 1-28 közötti nap jelölhető meg (azaz például a február 29. nem megjátszható nap). Ezt követően egy szimbólumot kell választani a 20 megadott közül. A kiválasztott dátum és szimbólum mellett meg kell adni a tétet is azaz, hogy az alapjáték hányszorosával kívánja a játékos a Napi Mázli játékát megvásárolni - a nagyobb tét nagyobb nyereményt is jelent adott elért találat esetén. 1 szelvény akár 14 egymást követő nap sorsolásaira is játékba küldhető. A Napi Mázli játszható saját- és gépi számokkal. A cél az, hogy a játékos minél több találatot érjen el, azonban bármelyik 1 elem eltalálása is már nyereményt ér. Maga a szelvény így néz ki:

Fotó: Pénzcentrum

Egy alapjáték ára 400 Ft, az egy szelvényen megjátszott Napi Mázli játékokért fizetendő összeg a számtáblánként fizetendő díjak (tétek) összegének és a kiválasztott sorsolási napok számának szorzata. Ha ötszörös (5x) téttel szeretnél játszani 7 napon keresztül, akkor az ár: 400 Ft (alapjáték ára) x 5 (tét) x 7 (sorsolási napok száma), azaz 14 000 Ft.

A Napi Mázli mellett maximum 3 Jokerszám játszható meg, amelyek attól függően vesznek részt akár több Joker sorsoláson, hogy a Napi Mázli játék melyik napon és hány sorsolási napra kerül játékba küldésre. A Jokerszám(ok) akár 3 Joker sorsoláson is részt vehetnek. Íme a nyereményszorzók:

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Többszörös téttel megjátszott játék esetén a nyeremény is többszöröződik. A nyeremény összegét a sorsolási eredmények alapján elért találatok száma és az adott találathoz tartozó nyereményszorzó, valamint a megjátszott Tét határozza meg, a nyeremény ezek szorzata. Azaz a szabályok szerint a Napi Mázli játéknál nem függ a nyeremény attól, hogy adott nyerőosztályban összesen hány játékos ért el találatot. A főnyeremény akár 100 millió forint is lehet.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA