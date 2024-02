Itt nézhetjük az Oscar-díjátadót hamarosan: berobbantotta a kínálatát a streamingszolgáltató

Állatvilág, népszerű kórházi sorozat és még Taylor Swift is megtalálhatók lesznek a Disney Plus márciusi kínálatában. De a gyerekeknek is kedvez a szolgáltató, unatkozni tehát senki nem fog.

Közeledik a tavasz, a Disney+ pedig új vígjátékokkal köszönti a hosszabb, világosabb és melegebb napokat. Márciustól lesz elérhető még néhány dokumentumfilm és thriller is többek között.

Új szereplők csatlakoznak a második évaddal visszatérő díjnyertes vígjátékhoz, „A Rendkívüli”-hez (Extraordinary). De ha valami komorabbra vágynál, nézd meg a „Halál és egyéb részletek” (Death and Other Details) című krimisorozatot, ami egy földközi-tengeri luxushajón játszódik és sok izgalmas rejtélyt ígér. Jó hír, hogy idén is élőben lehet követni az Oscar gálát, kizárólag a Disney+-on!

A National Geographic sajátos módon köszönti a tavaszt. Olyan inspiráló dokumentumfilmeket mutat be, mint például a „Királynők” (Queens), amely az állatvilág hat legerősebb testvériségét követi nyomon. A „Madu” (Madu) című dokumentumfilmmel lesz teljes a kínálat, amely a 12 éves Anthony Madu szívhez szóló utazását kíséri figyelemmel, aki elhagyja Nigériát, hogy az álmát követve balerina lehessen.

Itt nézhetjük a leghíresebb filmes díjátadót

A Disney+ ismét élőben közvetíti a filmipar egyik legnagyobb eseményét, a 96. Oscar-gálát március 10-én. A stream a vörös szőnyeges közvetítéssel kezdődik 23:30-kor, a díjátadó pedig éjfélkor indul. Az Emmy-díjas talkshow műsorvezető és producer, Jimmy Kimmel negyedik alkalommal tér vissza az élő show műsorvezetőjeként.

A Rendkívüli című sorozat is visszatér. Az első évad meglepő történései után a csapat készen áll rá, hogy megpróbáljanak rendes felnőttként viselkedni. Ebben az évadban láthatjuk, ahogyan Carrie és Kash feléleszti plátói kapcsolatát, miközben mindketten próbálnak egymástól függetlenül is érvényesülni. Spermmester azt kutatja, hová is tartozik igazából, Jen pedig próbálja önmagát fejleszteni –ami nem könnyű feladat, ha valaki hajlamos keresztbe tenni saját magának.

Thriller és kórház

A világ elitjének csillogása közepette a „Halál és egyéb részletek” (Death and Other Details) a csodálatos és nyughatatlan Imogene Scott-ra (Violett Beane) összpontosít, aki rossz időben, rossz helyen találja magát (oké, ez az ő hibája) és egy gyilkosság fő gyanúsítottjává válik. A környezet? Pazarul felszerelt földköri-tengeri luxushajó. A gyanúsítottak? Minden elkényeztetett vendég és a kimerült személyzet. Ahhoz, hogy bizonyítsa ártatlanságát, egy olyan férfival kell együttműködnie Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin) személyében, akit megvet és aki egyben a világ legjobb nyomozója.

De az állatvilág kedvelőinek is kedvez a streamingszolgáltató. Bolygónk hat távoli és gyönyörű helyén az állatok világában erős királynők vezetik a társadalmat. Ezek a királynők többek között nővérek, egyedülálló anyák és nagyszülők is. A „Királynők” (Queens) az ő kitartásukról, erejükről, szeretetükről és gyászukról mesél. Az utolsó részben azokat a nőket ünnepeljük, akik mindent megtesznek, hogy dokumentálják és védelmezzék az állatok királynőit.

A Grace Klinika is visszatér. Az izgalmas orvosi dráma Meredith Grey-t és a Grey Sloan Memorial Kórház csapatát követi nyomon, akik napi szinten néznek szembe élet-halál kérdésekkel. Megnyugtatást keresnek egymástól és eközben időnként barátságnál több is kialakul közöttük. Együtt fedezik fel, hogy sem az orvostudományt, sem a kapcsolatokat nem lehet feketén-fehéren meghatározni.

A világ egyik legnagyobb sztárját is láthatjuk

A „Taylor Swift I The Eras Tour (Taylor’s Version)” az első alkalommal teljes egészében mutatja be a koncertfilmet, amiben szerepel a Cardigan és négy további akusztikus dal is. A film 2024. március 15-én debütál majd, kizárólag a Disney+-on. A 14-szeres GRAMMY®-díjas művésznő történelmet író filmes élménye, a Sam Wrench által rendezett „Taylor Swift I The Eras Tour (Taylor’s Version)” világszerte több mint 260 millió dollárt hozott a pénztáraknál, amivel minden idők legkelendőbb koncertfilmje lett.