Ki sem tudnák fizetni az Ötöslottó 6,45 milliárdos főnyereményét? Erre a csavarra kevesen gondoltak

Nincs annyi ötforintos forgalomban, amennyiből ki lehetne fizetni az Ötöslottó hétvégi, 6,45 milliárdos főnyereményét - derült ki az MNB adataiból. Sőt Magyarország összes tízforintosa se lenne elég. A jegybank pénzforgalmi adatai alapján kiszámoltuk, hány köbméter 500 forintost tenne ki a rekordnyeremény, és kiderül az is, meddig érne, ha egymás mellé raknánk a bankókat. Persze, mindez csak elvi szinten működik: a szabályok szerint a nagynyereményeket a Szerencsejáték Zrt. kizárólag bankszámlára utalja ki.

Rekordnyeremény várja szombaton este a szerencsevadászokat az Ötöslottón: aki mind az öt számot eltalálja, 6,45 milliárd forintot nyer. Utoljára 2023 júliusában volt telitalálatos szelvény, akkor mindössze 3 hétig halmozódott a nyeremény, amely így 481 millió 181 ezer forint volt.

Korábbi cikkünkben megnéztük, milyen számokkal játszottak a rekordnyertesek, most pedig kiszámoltuk, hogy mi történne akkor, ha valaki megnyerné a 6,45 milliárdot, és az összeget készpénzben fizettetné ki a Szerencsejáték Zrt.-vel.

A feltételes mód indokolt, ugyanis a játékszabályzat szerint a kiemelten nagy összegű, 100 millió feletti nyereményeket a játékosok minden esetben átutalással kapják meg - ehhez kell egy Magyarországon működő bankban nyitott, forint alapú bankszámla is. Persze elviekben ez abban nem akadályozza a nyertest, hogy később a bankból kivegye az összeget készpénzben, de vélhetően egyik pénzintézetnél sem lenne egyszerű kijárni ezt.

Több ezer tonna érme

Számításunkhoz a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, decemberre vonatkozó készpénzforgalmi adatait használtuk. Ezeszint az alábbi mennyiségben voltak forgalomban 2023 végén az egyes címletek:

Egyből szembetűnik, hogy akadna egy kis probléma a kifizetéssel, ha a szerencsés kápéban, bizonyos címletekben kérné ki a nyereményét:

ugyanis az országban nincs annyi ötforintos, amennyi fedezné a nyereményt! És az sem lenne elég, ha az összes forgalomban lévő tízforintost begyűjtenék.

Az ötforintos átmérője 21,2 milliméter, így az érme területe kerekítve 352 négyzetmilliméter. Ha lenne belőle 1 milliárd 290 millió darab, amennyi kellene, akkor kiterítve 455 244 négyzetméternyi területet foglalna el. Magyarország területe 93 ezer négyzetkilométer, azaz kb. ötször lehetne vele leteríteni az országot. A 5 forintos magyar pénzérme vastagsága 1.6 mm, az átmérője pedig 21 mm, úgyhogy egy érme térfogata kicsit több mint 561,6 köbmilliméter. Ha a 6,45 milliárdos lottónyereményt kellene ötforintosban kiváltani, akkor

kerekítve 724,5 köbméternyi pénzérménk lenne.

Egy olimpiai méretű úszómedence (50*25 méter, 2 méteres mélységgel) körülbelül 2500 köbméteres, így a mennyiség egy negyed- vagy harmadolimpiai méretű medencét tölthetne meg.

Húszforintosból a hazai pénztárcákban keringő mennyiség 71 százaléka kellene ahhoz, hogy kifizessék az Ötöslottó főnyereményét, de az ötvenesek több mint felét is be kellene gyűjteni, vagy a százasok több mint negyedét. Ha a nyertes úgy dönthetne, hogy csak 200 forintosban fizessék ki, akkor is több mint 32 millió érmére lenne szükség:

ez 290 tonnát nyomna, tárolni és elszállítani is elég bajos volna.

Ha lenne annyi ötforintos, hogy kifizessék a nyertest, akkor több mint 5400 tonnányi érmét kellene valahogy hazavinni, és tárolni. Összességében a 6,45 milliárdos főnyeremény az összes itthon forgalomban lévő értékének majdnem 7 százalékát tenné ki!

Pár bőrönd húszezres, vagy 13 tonna 500-as

Ha a bankjegyeket nézzük, akkor már valamivel egyszerűbb lenne a dolog, 500-asból "csak" 12,9 tonnányi lenne a giganyeremény, ezt már egy kamionnal lehetne mozgatni - és csak az 500-as bankjegyek harmadát kellene odaadni a nyertesnek. Az egyszerűség kevéért úgy számoltunk, hogy minden egyes magyarországon forgalomban lévő bankjegy 1 grammot nyom, de ez lehet több is a sok kézen átfutott, koszos bankók esetében.

Nyilván, ahogy megyünk feljebb a címletekben, annál kevesebb kell belőlük, így 10 ezer forintosokból már csak 645 ezer darab kellene, amelynek a súlya 645 kiló lenne, ez már például egy targoncával is kezelhető mennyiég - és a forgalomban lévő 10 ezresek mindössze 0,35 százaléka. 20 ezresből csak 322 kilónyit kellene hazavinni, kb. 20-25 nagyobb bőrönd elég lehet erre, és ez nem ütné meg nagyon az állományt sem: a 322,5 ezer darab bankjegy mindössze az összes 20 ezres 0,11 százalékát jelentené.

Két Puskás Arénát be lehetne teríteni

Magyarországon a bankjegyek egységes méretűek (154 mm X 70 mm), így egy bankó területe 10780 négyzetmilliméter. Azaz kiterítve 92,7 bankjegy terítene be egy négyzetmétzernyit. A giganyeremény 500 forintosban szétterítve 139 762 négyzetméter lenne. Viszonyításképpen Puskás Aréna alapterülete 60700 négyzetméter azaz kétszer is vidáman le lehetne fedni 500-assal, a Parlamenté 17745 négyzetméter, azaz majdnem nyolcszor be lehetne borítani a padlót 500 forintossal.

Ha a nyertes hosszában egymás mellé tenné az 500-asokat, akkor egy 1986 kilomléter hosszú egyenest kapna. Azaz a vonal bőven elérne Londonig, ami légvonalban 1730 km-re van Budapesttől. A Wikipedia szerint Magyarország határszakaszainak hossza összességében 2215,3 kilométer, azaz csak bő 230 kilométer maradna ki, ha körbe akarnánk rakni 500 forintossal a határt. A Nemzetközi Űrállomás pedig nagyjából 405 kilométeres magasságban kering a Föld körül, szóval az 500-as sort felállítva vidáman meglenne majdnem ötször.

Egy hazai bankjegy térfogata (ha azt vesszük, hogy 0,1 milliméter vastag) 1078 köbmilliméter. Gyors számítás után kiderül, hogy így a nyeremény 500-asokban kifizetve 13 906 200 000 köbmilliméter térfogatú lenne, azaz 13,9 köbméter. Egy átlagos kerti medencébe 5-6 köbméter víz fér, úgyhogy 500-asokkal kettőt is fel lehetne tölteni a lottónyereményből - és még a lábmosóba is maradna.

Címlapkép: Faludi Imre, MTI/MTVA

