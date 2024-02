Ilyen még sosem történt az Ötöslottón: korszakalkotó változás a sorsoláson, minden egy irányba mutat

Immár 30 hete halmozódik az Ötöslottó főnyereménye, egy esetleges szerencsés játékos már 6,45 milliárd forintot vihet haza a 8. játékheti sorsoláson. Megnéztük, hogy az elmúlt években melyek voltak a legnagyobb jackpotok az ötös lottón, és kitértünk picit a Ötöslottó-számmisztikára is, amely alapján megállapítható, hogy minden egy irányba mutat.

Mint arról itt a Pénzcentrumon beszámoltunk, tegnap sem volt telitalálat az Ötöslottón, így az elvihető főnyeremény összege most már 6,45 milliárd forintra nőtt. Ekkora összegű nyeremény nem is volt még az ötös lottó történelmében, az összeg immáron 30. hete halmozódik. Érdekesség, hogy bő 67 éve kezdte meg az akkori Sport- és Lottóigazgatóság az ötös lottó szelvényeinek értékesítését. Magyarország legismertebb számsorsjátéka az elmúlt több mint 6 évtizedben több mint 40 játékost tett milliárdossá, ezreket milliomossá.

A Pénzcentrum a giganyeremény kapcsán most annak is utána nézett, mi volt a 10 legmagasabb főnyeremény, amely az Ötöslottó sorsolásokon gazdára talált. Mint azt a toplistás Ötöslottó-nyereményeket összegző alábbi táblázatunkban is látható, az eddigi rekorder a 6 431 516 010 forintos jackpot volt, amely 2020 13. játékhetén talált gazdára. Íme az ötös lottó eddigi legnagyobb nyereményei:

Az Ötöslottó eddigi legnagyobb főnyereményei

Helyezés Év Játékhét Főnyeremény összege 1. 2020 13. játékhét 6 431 516 010 Ft 2. 2003 48. játékhét 5 092 890 758 Ft 3. 2015 22. játékhét 5 049 127 895 Ft 4. 2019 16. játékhét 4 194 319 530 Ft 5. 2020 51. játékhét 3 959 964 415 Ft 6. 2022 2. játékhét 3 959 964 415 Ft 7. 2010 26. játékhét 3 177 138 790 Ft 8. 2013 38. játékhét 3 087 029 290 Ft 9. 2014 11. játékhét 3 054 187 380 Ft 10. 2017 34. játékhét 3 024 303 035 Ft

Működik a számmisztika az ötös lottón?



A giganyeremény kapcsán nemrég azt is megnéztük, hogy a korábbi lottómilliárdosok milyen számokkal ütötték meg a főnyereményt. Nos, minden egy irányba mutat: rendszert keresni fölösleges, az archív adatokból az derült ki, hogy teljesen esetleges, milyen intervallumba esnek a milliárdokat érő számok. Erről ebben a cikkünkben olvashatsz részletesen:

Te mire költenél több mint 6 milliárd forintot?

Az eheti várható főnyeremény kapcsán arra is kíváncsiak voltunk, mi mindenre lehetne elkölteni ezt a hatalmas jackpotot. Vizsgálatunk kitért a legegyszerűbb tételekre, mint például az élelmiszerekre, továbbá autókra, ingatlanokra is. De temészetesen a befektetéshez is adtunk tippeket, hiszen egy ekkora összeg esetében már a hozamokból is bőven átlag feletti életszínvonalon lehet élni:

Címlapkép forrása: MTI/MTVA

