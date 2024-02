Komoly drágulás a virágosoknál, a csoki sem úszta meg: súlyos pénzbe kerülhet idén a Valentin-nap

Már egy hét sincs hátra Valentin-napig, ezen a napon a szerelmespárok, házasok a szokásokhoz híven megajándékozzák egymást. Megkérdeztük a szakértőket, mennyivel drágult az utóbbi időben virág és a csokoládé, mennyivel kell majd többet fizetnünk, ha meg akarjuk lepni kedvesünket. Mint kiderült, a virág már annyira megdrágult, hogy a kereskedők nem tudnak tovább emelni az árakon, mert az már komoly vásárlóvesztéshez vezetne.

Már egy hét sincs hátra Valentin-napig, ezen a napon a szerelmespárok, házasok a szokásokhoz híven megajándékozzák egymást. Ugyanakkor az ilyenkor klasszikus meglepetések, a virág és a csokoládé komoly dráguláson ment át az elmúlt időszakban, és a jelek arra utalnak, hogy ez a februári ünnepnapra is komoly kihatással lehet.

Kilőttek a virágárak

A KSH adatai szerint a kertészeti cikkek, virágok és dísznövények ára a tavalyi évben brutálisan kilőtt. Mint a lenti táblázatból is jól látszik, a virágok a tavalyi évben néha ötödével is többe kerültek, mint az előző év azonos időszakában. Az infláció lassulásával aztán persze ezek a cikkek is kicsit visszább vettek, de még így is jóval komolyabb összeget kell értük fizetni, mint az infláció előtti időszakban.

Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezető igazgatója viszont meglepő dolgot mondott lapunk kérdésre: szerinte idén nem kell majd többet fizetnie a férfiaknak a Valentin-napi meglepetésekért, mint egy évvel korábban - és ennek kimondottan egyszerű oka is van.

A meglepő válasz az, hogy idén nem kell drágulásra számítania annak, aki virágot venne a kedvesének a szerelmesek ünnepén. Ennek az az oka, hogy egy jelentős mértékű drágulás tavaly és tavalyelőtt is végbement a piacon, most azon az árszinten vagyunk, amelynél többet nem biztos, hogy sokan kifizetnének. Azok a virágok pedig, amelyeket importban hoznak az országba, sokkal inkább függenek az euró árfolyamától, és a forint mostanában nem gyengült jelentősen

- fogalmazott Boross Dávid. Természetesen azt is megkérdeztük tőle, melyik a legnépszerűbb virágok a Valentin-nap körül. Emellett körülbelüli árakat is mondott: mire számíthatunk a virágüzletekben?

Népszerűek a különböző "hagymás" virágok, például a jácint, ez számít a legolcsóbb kategóriának, de nem csak emiatt népszerű. Természetesen sokan vesznek más kultúrnövényeket, nyilván a rózsa itt, ebben a kategóriában legyőzhetetlen. Aztán amit még nagyon sokan vesznek, azok a vágott virágokból összeállított csokrok - itt a határ a csillagos ég, ízléstől és persze pénztárcától is függően. Mindent összevetve azt lehet mondani, hogy ha valaki meglepné a kedvesét, átlagosan tízezer forinttal könnyíti meg a pénztárcáját

- tette még hozzá az Oázis Kertészet ügyvezetője.

A csokival nem járunk ilyen jól

A virág mellett a legnépszerűbb ajándék ilyenkor a csokoládé, amelynek komoly drágulásáról ezen a héten már írtunk a Pénzcentrumon. Általánosságban elmondható, hogy itt nem rekedt meg az ár a tavalyi szinten, ráadásul a szűken behatárolt termőterületeken most komoly gondokkal néznek szembe a kakaótermelők. Emiatt várható is, hogy a csokoládé vásárlásakor kicsit jobban bele kell nyúlnunk a tárcánkba.

A KSH összeállításában "Cukor, lekvár, méz, csokoládé, és cukorka" termékkörként szereplő - vagyis több édesipari terméket is egyszerre magában foglaló - kategóriájában a legutolsó vizsgált hónapban, 2023 decemberében 18,3%-os volt az emelkedés, vagyis az előző év azonos időszakához képest átlagosan ennyivel kerül többe ez a termékkör. Ráadásul a tavalyi évben messze nem ez volt a legdurvább hónap: áprilisban 34,6-os volt a drágulás mértéke, ami 2019 januárja óta is abszolút rekordnak számít.

Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára szerint a drágulásnak az is az oka, hogy a termelési folyamat rendkívül elavult - pedig lehetne fejleszteni bőven, azzal pedig meg lehetne állítani a drágulást.

A gyártás nagyon behatárolt területen zajlik, ugye Elefántcsontpart, Ghána és egy másik kontinensen Ecuador az egyedüli szereplői ennek a termelési folyamatnak. Gondot okoz egyrészt a súlyosan elavult betakarítási technológia, és az is, hogy a kakaótermelők jellemzően egyéni gazdaságok, amelyek addig sem jutottak el, hogy legalább egymással szövetkezetet alakítsanak. Ha pedig jön egy olyan időjárási anomália, mint mostanában, esetleg járvány is van, akkor a helyzet még rosszabb - ez néhány évente pedig előfordul arrafelé. Még ezen is lehetne javítani, de akarat sem látszik rá

