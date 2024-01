Ikonikus műsorok érkeznek a magyar háztartásokba: ennek sokan fognak örülni

Úgy záporoznak a pankrációs tartalmak a Network4 Media Group nézőire, mint a pofonok a ringben. A World Wrestling Entertainment (WWE) szervezettel kötött megállapodásnak köszönhetően a hazai rajongók nemcsak a legnagyobb gálákat látják élőben és magyar kommentárral, hanem ikonikus műsorokat is követhetnek minden héten.

A Network4 Media Group megállapodást kötött a világ legnagyobb pankráció szervező vállalatával, a WWE-vel. Az egyezségnek köszönhetően eddig soha nem látott mennyiségű pankráció lesz látható a médiacég platformjain, a NET4+ streamingszolgáltatón, valamint a sportcsatornákon. A Royal Rumble után a Network4-en tűnik fel többek közt a nyár legnagyobb durranása, a SummerSlam, a mindig kiélezett Survivor Series vagy a pankráció Super Bowljának is tartott WrestleMania 40. A gálák mellett érkeznek a kultikus pankráció műsorok is.

Hétfőről keddre virradóra mutatja be a NET4+ streamingszolgáltató a WWE Monday Night RAW című műsort, amely három órányi tömény pankrációt hoz el a nézőknek. A Monday Night Raw a világ egyik leghosszabb ideje futó műsora, 1993 óta több, mint 1600 epizóddal büszkélkedhet. Harminc éve nincs hétfő RAW nélkül és ezt immár a magyar nézők is megtapasztalhatják az elejétől a végéig!

Kedd éjjelente a streamingszolgáltató műsorán lesz látható a WWE NXT, ahol a következő generáció sztárjai bontogatják a szárnyaikat, hogy aztán idővel a RAW vagy a SmackDown mezőnyének oszlopos tagjai lehessenek. Az NXT a teljesség igénye nélkül olyan neveket adott a világnak, mint a hatszoros bajnok Becky Lynch, a WWE Grand Slam bajnok Kevin Owens vagy éppen a jelenlegi nehézsúlyú bajnok, Seth Rollins.

Péntek éjjelente érkezik a WWE másik kiemelt műsora, a SmackDown, amelyben a nézők nyomon követhetik a több, mint 1200 napja bajnok Roman Reigns történetét, meg persze azt, ahogy a többi pankrátor szakadatlanul küzd azért, hogy megfosszák a trónjától.

A RAW és a SmackDown magyar kommentárral is követhető lesz, ám aki az eredeti, angol nyelvű közvetítést részesíti előnyben, az is megtalálja a számítását, hiszen választhatóak a hangsávok. A RAW és a SmackDown epizódjait teljes terjedelmükben, magyar kommentárral a sportcsatornái is megismétlik, és továbbra is látható lesz a WWE This Week című, hetente jelentkező magazinműsor.