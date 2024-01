Egyre nagyobb a baj: már a kiskocsmák, presszók is sorra tűnnek el Magyarországról

Sorra tűnnek el a falusi kocsmák, presszók és talponállók. Ezek a helyek nem csak az alkoholfogyasztás, de a közösségi élet helyszínei is voltak.

A vidéki kistelepüléseken az igazi falusi kiskocsmák, presszók és talponállók is fokozatosan eltűnnek. A bezárásokat az alkoholfogyasztás visszaszorításának szándéka is motiválhatja, azonban ezek a helyek gyakran voltak az utolsó közösségi terek, ahol nem csupán az ivás, hanem a szórakozás és különféle programok is helyet kaptak – derül ki az ATV riportjából.

Somogyban, Mezőcsokonyán például korábban több presszó működött, de ma már egy sem maradt. A falu polgármestere is elmondta, hogy hiányzik a településről a presszó, ami nem csupán az inni vágyóknak, hanem a beszélgetni vágyóknak is találkozási helyül szolgált.

Nógrádban és Szabolcsban is tapasztalható, hogy egyre több településen tűnnek el a szórakozóhelyek, és a kocsmák számának csökkenése összefügghet azzal, hogy az emberek inkább otthon, online vagy más formában szeretik tölteni szabadidejüket. A vendéglátósok között akad olyan vélemény is, miszerint sokan már az online közösségi életet választják, és egyre kevesebben ülnek be valahová, hogy egy-két sör mellett beszélgessen. A változó szokások mellett az is megjelenik, hogy a kikapcsolódás más formái is előtérbe kerülnek, és a kocsmázás háttérbe szorul.

