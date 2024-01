Így él ma az Angyalbőrben legendás szívtiprója: lelépett az országból, nincs mellette senki

Több mint 30 év után ismét Magyarországon forgat Mészáros Zoltán, az egykori Angyalbőrben című sorozat Urbán Andrása.

Jelenleg külföldön, egyedül él Mészáros Zoltán, a kilencvenes években sugárzott Angyalbőrben című sorozat Urbán Andrása – írja a Blikk. A színész a sorozat sikere ellenére először Erdélybe, később Németországba költözött, ahol szintén színészként dolgozott.

Az 59 éves férfi most több mint 30 év után ismét magyar sorozatban forgat - készülő S.E.R.E.G. című film még az idén látható lesz a TV2-n.

Időhiányban szenvedek, most is csak a forgatás miatt vagyok itt pár napot, de majd még jövök vissza, mert közben párhuzamosan vannak munkáim Németországban is. Ott is színészként dolgozom, de csak filmezek – mesélte a portálnak Mészáros Zoltán, aki a régi váltást is felelevenítette. – Rögtön a sorozat után elmentem Erdélybe 8-10 évre, utána pedig Németországba. Huszonhat éve lakom Münchenben, ahol otthonra találtam. Sehol nem laktam még ilyen sokat, és – lokálpatrióta lévén – nem is szeretnék már elköltözni. Bármennyire is nehéz volt ez az út, megérte. Jól érzem magam, szeretem a várost, tudok róla mindent, szinte már vele együtt dobbanok. Nem tudnám máshol elképzelni az életem

– mesélte Mészáros Zoltán.

A férfi azt is elárulta, hogy már minden Németországhoz köti, így nem gondol a hazaköltözésre. A munkája és a barátai mellett öt gyereke is él Németországban, bár közülük csak néggyel tartja a kapcsolatot.

Három feleségem is volt, de úgy alakult az életem, hogy jelenleg egyedül élek. Sajnos, az első házasságomból született gyermekemmel úgy hozta az élet, hogy semmiféle kapcsolatom nincs, így a két unokámmal sem… A többi gyermekem viszont Münchenben született, a legkisebb, aki tízéves, még most is ott él. Közösen neveljük az édesanyjával, felváltva él nálam és nála is – monda a színész, aki a mai napig jó szívvel gondol vissza az Angyalbőrben játszott szerepére. – Óhatatlanul is mindig visszanézem a sorozatot a gyerekeimmel, akik közül mindegyik tökéletesen beszél magyarul. Most a legkisebbel nézzük, mert megtalálta valahol és kérte, hogy kezdjük el. Jó érzés nézni, és tényleg nagyon szórakoztató, emellett sok emlék is feljön bennem

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– mondta el magánéletével kapcsolatban.

A most készülő sorozattal kapcsolatban pedig elárulta, hogy ismét belebújhat Urbán András bőrébe:

A történet szerint Urbán honvédból vezérezredes lett, és ezért vagyok most itt én is. Nagyon jó volt újra itthon, régi ismerősökkel és új kollégákkal is találkoztam. A rendezővel, Dombrovszky Lindával dolgoztam már 2019-ben, így a stábból is vannak ismerőseim. Mindig jó érzés visszatérni Magyarországra. Forgatni szívesen jövök máskor is, ha hívnak, rajtam eddig és ezután sem múlik majd

mesélte.