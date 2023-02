Horgászengedély 2023 árak, tudnivalók: mutatjuk, mi kell a horgászengedély kiváltásához!

Indul a tavasz, Magyarország éledő édesvizei pedig kiváló lehetőséget teremtenek a horgászathoz, azonban a tévhitekkel ellentétben ehhez nem elég a szabadidő és a pecafelszerelés – a horgászathoz szükséges a horgászengedély kiváltása is, aminek évről évre emelkedik az ára. Mutatjuk, hol tartanak a horgászengedély 2023 árak, mennyi a horgászengedély kiváltásának a teljes költsége, mi kell a gyerek horgászengedély és a turista horgászengedély megszerzéséhez!

A horgászengedély megszerzésének megvannak a maga feltételei, éppen ezért cikkünkben eláruljuk, hogy mi kell a horgászengedély kiváltásához 2023 évében, hogy legitim módon, szabályosan és nyugodtan horgászhassunk a magyar vizeken. Tudd meg, a horgászengedély hány éves kortol váltható ki, mikortól kell gyerek horgászengedély, hogy a családdal együtt űzhessük kedvenc sportunkat, hány éves kortól kell horgászengedély általánosságban, illetve mit kell tudnunk a túrista horgászengedély 2023 évi érvényessége kapcsán! Mennyi a horgászengedély kiváltásának a teljes költsége, milyen lépésekből áll a horgászathoz vezető út?

A horgászengedély megszerzéséhez vezető út: mi kell a horgászengedély kiváltásához?

Magyarországon közel 870.000 horgász űzi ezt a közkedvelt sportot, szabadidős tevékenységet, ráadásul évről évre nő a regisztrált horgászok száma, akik közt hölgyekkel is egyre gyakrabban találkozhatunk – viszont részben a horgászat növekvő népszerűsége, részben az infláció okozta általános áremelkedés miatt, a horgászengedély árak is egyre magasabbak. A horgászengedély esetében több kategóriát is megkülönböztetünk, azonban, mielőtt belemennénk, hogy a horgászengedély hány éves kortol szükséges, nézzük, mi mindennek kell megfelelnünk ahhoz, hogy horgászengedélyhez juthassunk!

Szerezzük meg a szükséges horgászati alapismereteket, hogy megfelelőképp használhassuk a felszerelést, megismerjük a hazai élővilág halait és más állatait, a horgászidényt, a magyar vizeket, illetve a horgászok etikai kódexét és a jogszabályokat. Regisztrálnunk kell a profilunkat a MOHOSZ-nál és ki kell váltanunk a Magyar Horgászkártyát. Amennyiben nincs korábbról érvényes horgászengedélyünk, elsősorban egy sikeres horgászvizsgát kell tennünk a horgászegyesületnél (erről a 2013. évi CII. Halgazdálkodásról és hal védelméről szóló törvény rendelkezik). A vizsgát személyesen kell letenni, digitális eszköz használatával; az ügyet a HORINFO rendszerén keresztül intézhetjük. A sikeres horgászvizsgáról az egyesület bejegyzést készít a horgászvizsga bizonyítványban (régen horgászigazolványnak nevezték). Ezután ki kell váltanunk az állami horgászjegyet és a fogási naplót, emellett - ha nem turistaként horgászunk -, csatlakoznunk kell egy horgászegyesülethez. Ha mindezzel megvagyunk, akkor következik a területi horgászengedély kiváltása (arra a vízre, ahol horgásztevékenységünket űzzük majd, vagy országosan) és mehetünk is pecázni!

Hány éves kortól kell horgászengedély 2023 évében?

A horgászvizsga letétele bárki számára elérhető és ingyenes, 15 éves kortól kötelező, azonban már 10 évesen is el lehet végezni. Értelmi fogyatékkal élő személyek, vakok és gyengénlátók horgászvizsga nélkül is csatlakozhatnak a programhoz. A horgászengedély kategóriák 2023 évében a következőképp néznek ki:

gyerek horgászengedély: 3-15 éves korig (nem kell horgászengedély)

ifjúsági horgászengedély: 15-18 éves korig (15 éves kortól minden kategóriában kell horgászengedély)

felnőtt horgászengedély: 18-70 éves korig

időskorú horgászengedély: 70 év fölött

Horgászengedély 2023: a horgászengedély feltételeiről bővebben

Így, hogy tudjuk, hány éves kortól kell horgászengedély és mi kell a horgászengedély kiváltásához, avagy mik a horgászengedély feltételei, nézzük meg közelebbről, hogy mit takarnak a fentiekben felsorolt tételek, mennyibe kerül a kezdő horgásznak mindez!

Horgászkártya kiváltása 2023

A horgászengedély 2023 évi feltételeihez tartozik a horgászkártya kiváltása, amihez regisztrálnunk kell a MOHOSZ-nál. A horgászkártya tartalmazza a horgász alapvető személyi adatait és egy QR-kódot; azért van rá szükségünk, mert a horgászkártya megléte jogosít fel minket a horgászengedély megszerzésére. A horgászkártya érvényessége 5 évig tart. A horgászkártya ára 2023 évében: 2.200 Ft

A horgászvizsgáról röviden

A horgászvizsga egy bárki számára ingyenesen letehető egyszerű horgászengedély követelmény, amely során a kezdő horgász az általános horgászati ismereteiről ad számot. A horgászvizsga letételét ne szükséges rosszként fogjuk fel, hanem előnyként, hiszen a gyakorlati tapasztalatszerzés előtt nem árt, ha megismerkedünk a horgászat elméletével és a horgászatra vonatkozó jogszabályokkal. A horgászvizsga tananyaga tartalmazza a magyar őshonos és invazív hajfajok ismeretét, a horgászetikát, a víz- és környezetvédelmi szabályokat, a horgászidényre vonatkozó tilalmakat, a halfogási méretbeli megkötéseket és a hatályos jogszabályokat.

Gyerek horgászengedély 2023

A gyerek horgászengedély azoknak a gyerekeknek jár, akik a 3. életévüket már betöltötték, ám az adott év december 31-ig nem töltik be 15. életévüket. Nekik nem kötelező a horgászvizsga teljesítése 15 éves korukig (azonban, ha szeretnék, 10 éves koruktól kezdve megtehetik) és nem kell egyik horgászegyesülethez sem csatlakozniuk. A gyerek horgászengedély 2023 évében is feljogosítja a gyermekhorgászokat arra, hogy érvényes területi horgászjegy birtokában horgászhassanak az adott vízgazdálkodási területen. A szabályok szerint a gyerekhorgász maximum 1 bottal, maximum 3 horoggal horgászhat, kizárólag felnőtt kíséretében. A fogási naplót nekik is ki kell váltani (200 Ft), és ha nem adják azt le időben, kedvezményes késedelmi díjat kell fizetniük.

Turista horgászengedély 2023

A túrista horgászengedély 2023 évében (más néven a 90 napos horgászengedély) azoknak ajánlott, akik csak adott ideig szeretnék élvezni a horgászatot a magyar vizeken, például egy nyaralás erejéig (rövidebb időre, akár egy napra is kiváltható a turista horgászengedély). Ezzel a horgászengedély típussal csak korlátozott horgászkészségek használhatók, illetve kevesebb halat foghatunk ki vele, azonban az alkalmi horgászathoz ez a horgászengedély is bőven elég. A turista horgászengedély kiváltásához is le kell tenni a sikeres horgászvizsgát, azonban nem kell horgászkártyát igényelni és horgászegyesületi tagságot létesíteni.

Horgászegyesületi tagság 2023

A horgászengedély 2023 évi feltételei közé tartozik változatlanul a horgászegyesületi tagság is (kivéve gyerekeknek és külföldi turistáknak), aminek az ára az adott horgászegyesülttől függ. A horgászegyesületi tagság ára általánosságban egy 2.000 Ft-ot meghaladó összeg, az idősek és az ifjúsági horgászok viszont gyakran élhetnek életkorul alapján kedvezményekkel (a gyerekeknek pedig nem kell tagságot létesíteniük).

Az állami horgászjegy és a horgászati napló kiváltása

Az állami horgászjegy és a horgászati napló, avagy fogási napló alkotják együttesen a horgászokmányt (EAH), ezeket akkor válthatjuk ki, ha letettük a sikeres horgászvizsgát és rendelkezünk horgászegyesületi tagsággal.

Az állami horgászjegy ára 2023 évében + a fogási napló ára 2023 során: 5.500 Ft (gyerekhorgászoknak és 70 év fölöttieknek ingyenes)

Amennyiben ezeket nem adjuk le időben, a díj: 10.500 Ft

ESZH, azaz egységes szövetkezeti hozzájárulás díja: 5.500 Ft

Területi horgászengedély 2023

Legvégül, ha minden szükséges okmánnyal rendelkezünk és befizettük a díjakat is, kiválthatjuk a területi horgászengedélyt – ez már tényleg az utolsó mozzanat, ha megvan, szabadon horgászhatunk azokon a vizeken, amelyekre érvényes a területi engedély. Magyarországon körülbelül 2.200 vízgazdálkodási területet tartanak nyilván, vagyis bőséggel van miből válogatni abból, hogy hová menjünk. A területi horgászengedély kiváltása nem bonyolult, csak látogassunk fel a www.horgaszjegy.hu oldalára és váltsuk ki az engedélyt kedvelt vizeinkre.

Horgászengedély 2023 árak: általános horgászköltségek

Nézzük, eddig mennyit költöttünk a horgászengedély megszerzésére a tényleges területi horgászengedély kiváltása előtt! Ezekkel a horgászköltségekkel tehát minden magyar horgásznak általánosságban számolnia kell:

A horgászvizsga letétele: ingyenes

Horgászregisztráció és Magyar Horgászkártya kiváltás: a regisztráció ingyenes, a kártya ára 2.200 Ft

Egységes állami horgászokmány: állami horgászjegy ára 5.000 Ft+ fogási napló ára 500 Ft (leadási késedelem esetén 10.500 Ft)

Egységes szövetségi hozzájárulás: 5.500 Ft

Egyesületi tagdíj: 2.000 Ft-tól (egyesülettől függ)

Horgászengedély árak 2023: területi horgászjegyek

A horgászengedély esetében a legnagyobb költséget a területi jegyek kiváltása jelenti, ami bizonyos esetektől eltekintve (pl. a nehéz helyzetben lévő Velencei-tónál nem történt áremelés évek óta) 2023 évében 15-35%-os területi horgászengedély áremelésen esett át. A jelentősen megemelkedett horgászengedély költségek a következőképp néznek ki, attól függően, hogy mely területeken szeretnénk horgászni:

Éves általános országos területi jegy, teljes árú: 98.000 Ft

Éves általános országos területi jegy, kedvezményezett: 72.000 Ft

Éves általános országos területi jegy, gyermekeknek: 3.000 Ft

Éves sportcélú országos területi jegy (versenyzőknek), teljes árú: 38.000 Ft

Éves sportcélú országos területi jegy (versenyzőknek), kedvezményezett: 22.000 Ft

Éves általános dunai jegy, teljes árú: 64.000 Ft

Éves általános dunai jegy, kedvezményezett: 48.000 Ft

Éves általános tiszai jegy, teljes árú: 69.000 Ft

Éves általános tiszai jegy, kedvezményezett: 53.000 Ft

Láthatjuk tehát, hogy a horgászengedély 2023 árak jelentős költségeket jelentenek a hobbiművelők, sportolók számára egyaránt, nem beszélve a horgászat egyéb költségeiről, mint például a felszerelés – sokszor igen borsos - ára. Hogy mégis mennyit drágultak a horgászengedélyek 2022 évéhez képest, az korábbi cikkünkből derül ki.