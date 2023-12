Megmutatta magát a hatos lottó új milliárdosa: hiába nyert, azért még bement dolgozni a Tescóba

Jonny Jonston és felesége majd 2 milliárd forintnak megfelelő összeget nyert Észak-Írországban az ottani hatos lottón. A férfia 20 éve ugyanazt a hat számot játssza meg, és most bejött neki. Hiába nyert azonban december 16-án, december 23-án még volt egy karácsony előtti műszakja, amit le is dolgozott, mert nem akarta cserbenhagyni a kollégáit.

December 16-án volt Észak-Írországban egy hatos lottó sorsolás, amit Jonny Johnston be is húzott, így majd 4 millió fontot kapott. A férfi és házastársa egészen pontosan 3,8 millió fontot, azaz kb. 1,7 milliárd forintot nyert. Jonny a Belfast Telegraphnak elmondta, el sem akarta hinni dolgot, azt hitte valami átverés áldozata lett.

Amikor azonban kiderült számára, hogy a nyeremény nem átverés, nagyon megörült, viszont egyáltalán nem mondott fel azonnal a munkahelyén. Sőt, december 23-ára esett egy karácsony előtti műszakja, amin még be is ment dolgozni, mondván, nem akarta, hogy a kollégái miatta végezzenek plusz munkát. Úgyhogy aznap még serényen termékeket szállított ki a vevőiknek, akik nem is sejtették, hogy egy multimilliomos viszi ki nekik az élelmiszert.

Érdekesség, hogy Jonny Johnston 20 éve ugyanazt a hat számot játssza meg. Ő és felesége azt tervezik, hogy a vagyont arra fordítják, hogy az egész családjuknak anyagi biztonságot nyújtson. A párnak egyébként 3 gyermeke van, és Jonny elmondása szerint sosem voltak még közös, nagycsaládi nyaraláson, úgyhogy most nagyon is elmenne a karibi-térségi hajós körutazásra.

Még mindig nem akarom elhinni ezt az egészet. Egy álom vált valóra számomra és a családom számára. Mindig is keményen dolgoztam, ez a nyeremény viszont lehetővé teszi számunkra, hogy olyan dolgokat tegyünk meg, amiről korábban csak álmodtunk. Hihetetlenül hálás vagyok, és még mindig csak próbálom felfogni ezt az egészet

- mondta a nyeremény kapcsán Jonny Johnston.