Ennyibe kerülnek a szilveszteri luxusvacsorák idén: kik engedhetik ezt meg maguknak?

Akár 130 ezer forintot is elkérhetnek 2023 szilveszterén egy vacsoráért, igaz egy dunai hajón tartják a rendezvényt, ablak mellé ülhetünk és komplett italcsomag is jár hozzá. A tavalyi évhez viszonyítva sokat nem emelkedtek az ára, valahol még csökkentették is őket, jól látszik, hogy a fizetőképes keresletet tovább már nem lehet gyötörni az áremelésekkel annak ellenére, hogy az infláció várhatóan 18 százalék lesz idén, ezen belül is a vacsorák alapanyagárai emelkedtek a legmeredekebben, csak úgy mint tavaly.

Most, hogy lecsengett a karácsony, ideje a szilveszterre koncentrálni és megtolni még az év végét egy jó bulival. Megnéztük, hol lesznek idén a legexkluzívabb partik és mennyibe fáj egy különleges este. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az ünnep IV. századi Szent Szilveszter pápáról kapta a nevét, mivel az év utolsó napján halt meg. A hajnalig tartó esemény a római szaturnálikból hagyományozódott ránk. Hatalmas mulatságok voltak ezek, ahol még a rabszolgák is leülhettek az urak asztalához. A dorbézolás később elterjedt a világ számos részén és szilveszteri tradícióvá vált. Az igazán élelmesek már november végén, december elején bebiztosítják, legyen hol átünnepelniük magukat az új évbe, de a későn ébredőknek jó hír, hogy vannak még szabad helyek bőven. A tavalyi gyűjtésünk alapján azt is össze tudtuk hasonlítani, mennyit drágultak a belépők árai. Egészen meglepő eredményt hozott az összehasonlítás, legtöbb helyen csak minimális emelést hajtottak végre, de volt ahol csökkentették az árakat, holott az éves infláció mértéke a várakozások szerint 17,9 százalék lesz. Nyilván a szektor érzi, hogy tovább már nem lehet feszíteni az árakat, vagy a minőségből, a mennyiségből vesznek vissza. Mindenesetre a szilveszteri programok ára a tavalyi évhez képest nem emelkedett meg jelentősen. A Gundel Aki szereti a különleges ízekkel fűszerezett ünnepi vacsorát és klasszikus bulihangulatot, az biztosan jól fogja érezni magát a Gundelben az év utolsó napján. Az est teljes ára: 59 500 Ft/fő + 15% szervízdíj, (68 ezer forint)tavaly 76 475 forint volt fejenként. Az ár tartalmazza, a welcome shot-ot, a 6 fogásos felszolgált vacsorát és a hozzá passzoló borkínálatot a fogások közt, hangulatos és fergeteges zenei előadásokat, az éjféli koccintáshoz egy pohár pezsgőt. Gundel vaj és mangalica zsírhab friss kovászos kenyérrel

Előétel: libamájpástétom birsalma lekvárral, füstölt dióval, barhesszel

Malackocsonya fűszeres malac rilettel

Gesztenyeleves savanyú káposztával konfitált lóbabbal, kaviáros ropogóssal

Szarvasgerinc vargánya dödöllével, sült szilvaraguval, vörösboros glace-szal

Valrhona csokoládémousse ropogós mogyoróval és citruslekvárral Jazz Szilveszter A Budapest Jazz Clubban idén is a legnépszerűbb előadók koncertjei, az amerikai jazz klubok hangulatát idéző hajnalig tartó Jam Session és a klub gasztro-csapata által nagy műgonddal készülő, francia és fúziós ínyencségeket felvonultató svédasztalos vacsora várja a Jazz Szilveszter vendégeit. Háromfogásos vacsorával, éjfélkor töltött káposztával várják a vendégeket. Fellép Hász Eszter Quartet, Myrtill és a Swinguistique és az Egri János Trio. Teljes estés jegy vacsorával 49.000 Ft, tavaly 43 ezer forint volt fejenként. Kempinski Szilveszteri Vacsora Budapest belvárosi gasztronómiai központja exkluzív menükkel készül az óév búcsúztatására. A menü: Amuse Bouche - Libamáj Rocher, kakaó, mogyoró

Fésűkagyló ceviche, narancs emulzió, édeskömény, korianderolaj

Szarvasgombás-parmezános rizottó, fürjmell, gesztenye

Tengeri süllő, csicsóka, aszalt paradicsom coulis, olívapor, sáfrányszósz vagy

Lassú tűzön sült őzkaraj, sütőtök, vargánya, posírozott körte, pisztácia, Malbec redukció

Az Operaház fantomja 4-fogásos ünnepi menü egy pohár R de Ruinart pezsgővel: 58 000 Ft személyenként + 13% szervizdíj. Tavaly 54 ezer forint volt ez az opció. Champaghe Salonban pedig az ital köré kreált izgalmas fogásokat lehet kóstolni, méghozzá 6 fogást, éjfélig korlátlan Taittinger pezsgőfogyasztással és belépéssel a Blue Fox The Bár szilveszteri partijára. Ennek ára 84 000 Ft + 13% szervizdíj személyenként, tavaly 80 ezer forint + szervízdíj volt. Silverline Hajós Vacsora A budapesti hajós városnézéssel és zongoraműsorral egybekötött szilveszteri vacsora felejthetetlen élményt ígér vendégeink számára. A 6 órás budapesti hajózás alatt egy 5fogásos vacsorát fogyaszthatunk el, és ha ablak melletti helyet szeretnénk, és a legnagyobb, gin-es italcsomagot, akkor egy főre ez az este nagyjából 138 ezer forintba kerül fejenként, 10 ezer forinttal több, mint tavaly. Gálavacsora az ARAZ étteremben Az ARAZ-ban vacsora hétkor egy pohár üdvözlőitallal veszi kezdetét. Élőzene várja a vendégeket egész éjjel Eliza Bliss, Orsi Urban, és a szaxofonista Edit Filo jóvoltából. Az est különleges fellépői Breiner Tamás illuzionista, és a SambAmor táncprodukció! A különleges menü után éjfélkor hagyományos büfével készülnek: lencse debreceni sült kolbásszal és mini töltött káposzta. Az ár tartalmaz: 1 pohár üdvözlőitalt, a hatfogásos gálavacsorát, szűrt vizet, 1 csésze kávét, valamint az éjféli büfét és 1 pohár Fejenként 65.000 Ft /fő, borsorra 80 ezer forint, tavaly 68 880 forint, hozzá a borsor + 16 100 forint, összesen 84 ezer, ennek az ára is csökkent valamelyest. InterContinental Szilveszteri Vacsora Különleges szilveszteri vacsorával várják a vendégeket az InterContinentálban, a Corso Bár&Étteremben december 31-én: a speciális háromfogásos menü, fogásonként tartalmaz egy pohár pezsgőt. Az ára 79.000 Ft/ 2 fő + 13% szervizdíj, tavaly egy főnek volt 59 ezer forint, igaz az ételválaszték különbözött. Dunai hajózás a Milleniumon Aki szívesebben hagyná el a szárazföldet, és inkább egy hajón ünnepelne, az töltheti az év utolsó éjszakáját a Dunán egy romantikus hajókázással. Több fogásos vacsora, korlátlan italfogyasztás és retró buli várja az érdeklődőket. Az 5 órás program este 7-kor indul és hajnali 2-ig tart. A normál jegy 60 ezer forintba kerül egy főnek. Az ár vacsorával és korlátlan italfogyasztással 80.000 Ft / fő, tavaly 60 ezer forint volt. Hi5 Aki viszont inkább tényleg bulizna, azt szilveszteri svédasztalos vacsora és korlátlan prémium italfogyasztás várja Budapest szívében, a Hi5-ban. A vacsora jegy 19:00-23:00 között érvényes, ezt követően pedig indul a már megszokott fergeteges hangulatú szilveszteri VHS Video Disco Party a '80-as, '90-es és 2000-es évek, valamint napjaink legnagyobb házibuli zenéivel 2 tánctéren. A belépő ára 70 ezer forint, 10 ezerrel több mint tavaly volt. Symbol Szilveszter Étel, ital, zene és tánc a Symbol üvegtetős Gardenjében, ahol méltóképpen mulathatjuk át az év utolsó éjszakáját. Az öt fogásos vacsora és az ünneplés hangulatáról a Luxfunk Radio funky fellépői gondoskodnak! Éjfélkor konfetti ágyúval köszöntik 2023-at, majd újévi fogásokkal kínálják vacsoravendégeket, ezután pedig ünneplés hajnalig. Asztalfoglalás és belépőjegy árak vacsorával: DIAMOND 64.900 forint, GOLD 59.900 forint. A DIAMOND/GOLD belépőjegy tartalmazza az 5 fogásos vacsorát a kínált borokkal, korlátlan üdítőital és ásványvíz fogyasztást a vacsora ideje alatt, éjféli menüt, valamint belépést az összes programra és a VIP területre. A Pénzcentrum nagy Boldogságtesztje 2023 Egy olyan eseménydús, bonyolult és főleg nehéz év végén, mint az idei volt, érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni, hogyan is telt, hogyan is érezzük magunkat a bőrünkben. 2023-ban csúcsokat döngetett az infláció: a fizetések hónapról hónapra kevesebbet érnek, miközben a szolgáltatások és a termékek ára az egekben. Ezen kívül továbbra is háború dúl a szomszédos országban, ahogy a Közel-Keleten is eszkalálódott a konfliktus. A pandémia ugyan hivatalosan is véget ért, ám a következményeit még sokáig fogjuk nyögni, az éghajlatváltozást pedig már a saját bőrünkön tapasztalhatjuk: elég csak kinézni az ablakon. Törökországot és Szíriát pusztító földrengések tarolták le, amiben több, mint 57 ezer ember vesztette életét. Ilyen körülmények között nehéz pozitívnak maradni.

