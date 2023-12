Többmilliós luxusruhákban flangált Szoboszlai Dominik: egy autó árával vetekszik az ifjú focista ruhája

Szoboszlai Dominik a jelek szerint nem sajnálja a pénzt luxusra, főleg, ha a megjelenéséről van szó. A focista többmilliós szerelésben flangált az utcán.

Sose volt titok, hogy Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar középpályása nem veti meg a luxust. Ilyen az a hobbija, miszerint minden új szerződés aláírásakor egy vadonatúj gépkocsival lepi meg magát, de a karórákra és a ruhákra sem sajnálja a pénzt. Akkor se, ha csak edzésre ugrik le.

Erről készült egy fotó most, ami bejárta az internetet, amit egy tiktoker is kiszúrt, és rögtön meg is mutatta, hogy Dominik ruhái mennyit is érnek. Az összegből pedig egy jobb használt autó ára is kijön. Ugyanis csak a pulcsija 1390 euró (körülbelül 531 ezer forint mai árfolyamon számolva), míg a hozzá tartozó nadrágért 1400 eurót (535 ezer forintot) értnek el a boltokban.

Ez pedig csak a jéghegy csúcsa, ugyanis a sportcipő, amit láthatunk a lábán 1520 eurót (581 ezer forintot) ér, míg a neszesszer, amit szorongat 1150 eurót (439 ezer forintot) kóstál. Ez pedig akárhogy is számoljuk barátok között is több mint 2 millió forint.