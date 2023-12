Ezek voltak 2023-ban a magyarok kedvenc filmjei, sorozatai: mutatjuk, hol nézheted meg őket

A steamingszolgáltatók egyre szélesebb film-, és sorozatkínálatát élvezhetik a magyar nézők. Friss adatok azt is megmutatják, ezek körül melyeket nézték a legtöbben 2023-ban. A filmes toplistán az első az Avatar: A víz útja lett, míg a sorozatok közt a Wednesday vitte a prímet.

A JustWatch lapunkkal közölt adatai szerint a streamingpiacon a Disney+ hasít jelenleg: a legnézetebb filmek közül 5, a sorozatok közül pedig 4 ezen a platformon érhető el. A SkyShowtime, illetve a Prime Video szintén erősek filmkínálatbam, míg sorozatok terén az HBO Max a második a Disney+ mögött idén.A legnépszerűbb sorozatot azonban a Netflix szállította idén, ez pedig a Wednesday volt.

Ahogy az a friss filmes toplistán látható, nemcsak a moziban volt hatalmas sikere az Avatar második részének, mely a bemutatótól kezdve nyolc héten át vezette a mozis rangsort is. A második az Én vétkem című spanyol romantikus film lett, melyben a főszereplő lány hátrahagyja az addigi életét, hogy az anyja új férjének kúriájára költözzön, ahol titokban beleszeret a mostohatestvérébe. A harmadik helre a legújabb Pixar animációs film, az Elemi került és az ötödik helyen szintén elsősorban gyermekközönségnek szóló Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság című Shrek-spinoff áll.

A 2023-as év nagy blockbusterei sem hiányozhatnak a listáról, természetesen minál előbb került fel egy-egy film a streaming platformokra, annál több nézőt gyűjthetett be. A legnézetebbek között volt az új MCU-k közül A galaxis őrzői: 3. rész, Damien Chazelle magnetikus új filmje a Babylon, a szupergazdagokon és fine diningon élcelődő A menü, a 36 év után megjelent Top Gun-folytatás, az új élőszereplő A kis hableány és 10. helyre még épp befért a Dungeons & Dragons: Betyárbecsület.

A sorozatok közül a 2022 év végén debütáló Wednesday lett az első, ezt követi az egyik örök kedvenc, a The Walking Dead. A dobogóra felállhatott A Mandalóri is, melynek első része 2023. március 1-jén került fel a streamingre. Negyedik az ugyancsak Pedro Pascal főszereplésével készült videójáték-adaptáció, a The Last of Us.

Így alakul a streamingpiac

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) internethasználati kutatása alapján 2022-ben az internetezők 39%-a élt olyan háztartásban, amelyben valamely családtag rendelkezett előfizetéssel legalább egy lekérhető médiaszolgáltatásra: a Netflixhez az internetezők csaknem harmada, az HBO Maxhoz pedig több mint ötöde fért hozzá 2022-ben. A streaming-előfizetések bővülésével párhuzamosan 2022-ben 5%-kal csökkent a helyhez kötött fizetős tv-előfizetések száma - írja friss jelentésében az NMHH.

Az összegzésből az is kiderül, hogy a videós streamingszolgáltatásokat főkét sorozat és filmnzésre használják a felhasználók, másfajta tartalmakat a lineáris tévéadások nézőitől eltérően kevésbé fogyasztanak. Magyarországon jellemző a nemzetközi szolgáltatók dominanciája (pl. Netflix, Disney+, HBO Max), mellettük csupán néhány hazai médiaszolgáltató tud hasonló platformot üzemeltetni (pl. FILMIO, vagy a 2022 végén

indult RTL+). E szolgáltatások jelentős része külön díjfizetés ellenében érhető el (TVOD, SVOD), azonban bizonyos szolgáltatások ingyenesen is elérhetőek (FVOD).

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az NMHH internethasználati kutatása alapján 2022-re már az internetezők 39%-a nyilatkozott úgy, hogy a vele egy háztartásban élő valamely családtag előfizet a legnépszerűbb lekérhető médiaszolgáltatások (Netflix, HBO

Max, Disney+) egyikére, megelőzve ezzel a torrentezők arányát. A kutatás alapján a streamingelők aránya a 2021-es évhez képest ismét a 16–29 éves korosztályban növekedett leginkább (2022: +14%), illetve itt csökkent leginkább (-11%) azoknak a százalékos aránya, akik saját bevallásuk szerint sem filmeket streamelni, sem torrentezni nem szoktak. A 16–29 éves internetezőknek már több mint fele egyáltalán nem élt a torrentezés lehetőségével, így a torrentezés aránya a 30-as éveikben járók körében lett a legmagasabb.

A streamingelőfizetések növekedésével szemben 2022-ben a magyar háztartásokban a hagyományos fizetős televíziózás népszerűsége egyértelműen csökkenő tendenciát mutatott, egy év alatt a helyhez kötött fizetős tévéelőfizetések száma mintegy 5%-kal csökkent. Az NMHH internethasználati felmérése szerint Magyarországon a Netflix volt 2022-ben a legnépszerűbb streamingszolgáltatás, az internetezők majdnem harmada élt olyan háztartásban, ahol valamely családtag előfizetett erre a szolgáltatásra, a második helyen

álló HBO Max-ot pedig a válaszadók 21%-a tudta nézni.

A lekérhető médiaszolgáltatások mellett léteznek olyan, szerkesztett tartalmakat közvetítő platformok is, amelyek online lineáris szolgáltatásként működnek (pl. ittott.tv, Yettel TV), valamint olyanok is, amelyek vegyesen szolgáltatnak lineáris és catch-up tévészolgáltatásokat (mediaklikk.hu, Direct One). Az utóbbi években megfigyelhető további trend a nem fizetős élő online közvetítések (live stream) előretörése. Ezek jellemzően

felhasználók által előállított (user-generated) tartalmakat közvetítő platformokon (pl. Twitch, TikTok live) érhetők el, nem minősülnek szerkesz tett médiatartalomnak, azonban nézettségük sokszor vetekszik egy-egy lineáris

csatorna aktuális nézettségével.

A legtöbb követővel rendelkező magyar Twitch-oldal (TheVR – 570.000 követő) például 2022-ben átlagosan napi ötezer nézőt ért el, de volt olyan nap is, amikor 12 ezren nézték a közvetítésüket – ami a globális toplistán a 913.

helyhez volna elegendő. 45 A Similarweb adatai alapján a játék kategóriában egyértelműen a Twitch platform a piacvezető weboldal Magyarországon - olvasható az átfogó elemzésben.