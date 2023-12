Új streaming szolgáltatás tarolná le Magyarországot 2024-ben: ez az aduászuk, sok előfizetőt vonzhat be

Az elmúlt másfél-két évben szinte mindennek az egekbe emelkedtek az árai, így nem csoda, hogy a streaming szolgáltatások többségének is feljebb ment az ára év eleje óta. De nem csak ez változott az elmúlt egy év leforgása alatt: új streaming szolgáltató tűnt fel a magyar piacon, miközben temérdek filmmel és sorozattal árasztottak el minket a cégek. A Pénzcentrum annak próbált utánajárni, hogy mennyire ingatta meg a magyarokat az áremelések, illetve szigorítások a streaming piacon, és pontosan mi is történt az elmúlt egy évben. Cikkünkben megszólal a Warner Bros. Discovery, akik elárulták, milyen újítás érkezik Magyarországra 2024-ben. Ezen kívül azt is megnéztük, hogy mennyiért és mire tudunk előfizetni, valamint a teljesség igénye nélkül összeszedtük az év legjobb filmjeit és sorozatait.

Az elmúlt egy év egy sűrű időszak volt a filmvilágban, azon belül is talán leginkább a streaming szolgáltatóknak. Nem rég értek még csak véget a sztrájkok, amik miatt több produkció is hónapokat, vagy egyesesetekben akár éveket is csúsztak, miközben minden csak drágább és drágább lett.

Éppen ezért nem lep meg senkit, ha azt mondjuk a streaming szolgáltatók árai is csak feljebb csúsztak az elmúlt egy év leforgása alatt. Olyannyira, hogy egy átlagos ember digitális rezsije (akinek Android készüléke van, PlayStationnal játszik és három streaming szolgáltatóra fizet elő) körülbelül 18 840 forintba kerül, ami alapvetően csak a jéghegy csúcsa. Ez az összeg ugyanis könnyedén elérheti a havi 30-40 ezer forintot is az előfizetések számától, illetve mikéntjétől függően.

Ezek a szolgáltatások drágultak a leginkább

A Netflix az év első felében tiltotta le az előfizetés megosztást Magyarországon is, így fejenként 2490-4490 forintot kell fizetünk, hacsak nem akarunk extra fiókot is vásárolni barátainknak, ami havonta 990 forintba kerül. Azaz a legnépszerűbb magyarországi steaming oldalon úgymond nem történt konkrét áremelés, azonban azzal, hogy le kellett mondanunk a profilok és a havidíj elosztásáról, így alapvetően rosszabbul jártunk.

EZ IS ÉRDEKELHET Eljött a rezsiemelés újabb állomása: léptek a szolgáltatók, ennyivel drágul a magyarok élete A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy pontosan mik is tartoznak a digitális rezsi fogalmába, illetve hogyan tudjuk visszavágni ezeket az elengedhetetlennek tűnő kiadásokat?

Pár héttel ezelőtt volt hír, hogy a Disney+ és változtatott az üzletpolitikáján, és egy kisebb áremelést hajtottak végre, így november 1. óta 2490 forint helyett már 3090 forintot kell fizetnünk minden hónapban. Hasonlóan járt el az Apple TV+ is. A cég 1890 forintról 2790 forintra emelte a havidíját, de a Play Station Plus is beállt a sorba. Ők a korábbi 2700 forint helyett már 3200 forintot kérnek el havonta.

Bár erről nincsenek konkrét információk, de valószínűsíthető, hogy az HBO is árat fog emelni 2024-ben. Ugyanis, bár az ígéretek szerint az HBO Maxra örökre ugyanolyan áron fizethetünk elő, azonban a cég bejelentése szerint 2024 tavaszától érkezik a MAX.

Ami a jövőt illeti, a mi szempontunkból újabb mérföldkőhöz érkezünk 2024 tavaszán, amikor itthon is elérhető lesz a MAX platform, amely sokkal szélesebb közönségnek nyújt majd szórakozási lehetőséget, hiszen a Maxon (és az Eurosporton is) nézhető lesz majd az Olimpia

– árulta el a Pénzcentrumnak a Warner Bros. Discovery.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült, mikor tér vissza a Sárkányok háza az HBO Max-ra: itt a hivatalos előzetes Itt a hivatalos bejelentés: ekkor tér vissza az HBO Max streaming-platformra a Trónok harca előzménysorozata, azaz a Sárkányok háza.

Ennek ellenére a cég elmondása szerint a streaming szolgáltatók népszerűsége töretlen.

Friss kutatásai is alátámasztják, itthon érdemben nem csökkent az érdeklődés a streaming iránt. Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy a portfóliónkba tartozó lineáris csatornák (Discovery, ID, TLC, HGTV, Eurosport, HBO, stb) nézettsége sem csökkent nagymértékben, szóval a két profil, az online streaming és a hagyományos tartalomfogyasztás teljesen jól megél egymás mellett. Ami viszont változik, az a nemzetközi piac és azok hatása a régiókra. Ráadásul ezek a változások meglehetősen gyorsak, gyakorlatilag 1 év alatt eljutottunk oda, hogy csak és kizárólag a streamingre gyártott filmek már nem biztos, hogy pénzügyileg kifizetődő modellnek számít

– közölték hozzátéve, hogy sokat számít, hogy milyen információk jönnek velünk szembe a filmről. Ugyanis az emberek többsége egy plakát alapján dönti el, hogy látni akarja-e a filmet. Azaz sokkal kifizetődőbb az, ha egy fim először a mozikban landol, és csak utána kerül fel a streaming oldalakra.

Ha pedig filmek és sorozatok, akkor vegyük sorra, hogy pontosan mik is jelentek meg az idén, és mik azok, amiket a két ünnep között lesz időnk bepótolni. Vagy legalábbis elkezdeni.

HBO

Barbie

Az év eleje óta Barbie lázban égett az egész világ, még a pénzcentrum is utánajárt annak, hogy mennyibe is kerülnek ezek a babák, és mennyire jó ötlet befektetni egy-egy ilyen játékba. Az pedig, aki nem jutott el a moziba, annak van egy jó hírünk! Kicsit több mint egy hete felkerült az HBO oldalára ez a film, így bármikor bepótolható vagy újrázható!

The Last of Us

Talán az év legjobban várt sorozata, és egyben a legnagyobb durranás is volt a Last of Us. A világhírű videójátékból készült sorozatért pedig a kritikusok és a közönség is egyöntetűen oda volt. Ha viszont nem sikerült még megnézni idő hiányában, akkor itt a tökéletes alkalom!

Netflix

Witcher

A Witcher harmadik, és egyben utolsó olyan évadja, amiben Henry Cavill bújt a Vaják szerepébe idén nyáron látott napvilágot. A sorozat ezzel egy fejezet végéhez ért, ugyanis Cavill-t a fiatalabbik Hemsworth, Liam váltja, de a pletykák szerint magától a Vajáktól is el fog távolodni a történet és mások lesznek a főszereplők. Addig is érdemes bepótolni akár az egész sorozatot, ugyanis 1-2 nap alatt az egész ledarálható kis koncentráció és bejgli segítségével.

Az Usher-ház bukása (The Fall of the House of Usher)

Az Usher-ház bukása című, mindössze 8 részes minisorozatot Mike Flanagan készítette el, a színészeket pedig már jól ismerhetjük a Hill-ház szelleméből vagy a Bly-udvarház szelleméből. A rendező utolsó, a Netflixre készített sorozata pedig talán még jobb is lett, mint a másik kettő. A klasszikus, nem ijesztegetésre építő horror-sorozat sokkal inkább az elménkkel játszik, mint szörnyekkel ijeszteget. Aki szereti a jó, nem jump scare-re építő horrorokat annak pedig kötelező!

Disney+

Szeánsz Velencében

A Kenneth Branagh féle Poirot filmek talán legjobbjával állunk szemben. A Halloween és halál című Agatha Christie regény alapján készült filmben olyan sztárok tűnnek fel, mint Tina Fey, Jamie Dornan és Michelle Yeoh. Az eredetileg mozivásznon landolt film méltó folytatása az Orient-expressznek és minden krimi rajongó örülni fog, hogy megmozgathatja a szürkeállományát.

A Galaxis őrzői 3.

Idén jelejt meg először a mozikban, majd a Disney+-on A Galaxis őrzői 3. része, ami egyben a sorozat utolsó része is. Itt ugyanis - ha nem is örökre, de egy időre biztosan - elköszönünk a furcsa csapattól, akik annyira a szívünkhöz nőttek. Aki pedig még nem nézte meg valami oknál fogva, annak még bőven van ideje bepótolni.

Amazon

GenV

Bár a Boys következő évadára még várnunk kell, de a rajongóknak szerencsére addig is itt a GenV, ami a hírek szerint szerves tagja lesz az Amazon szuperhősuniverzumának. Az eredeti sorozathoz méltóan itt is folyik a vér, ahogy a csövön kifér, ráadásképpen pedig kapunk még egy krimiszálat is a történethez. Aki nem látta az eredetit, az jobb, ha azzal kezd, bár teljesen élvezhető anélkül is, pár belsős poént leszámítva.

Invincible

Az Amazon az évben a jelek szerint leginkább szuperhőstörténeteket izzított. Az Invicible második évada már látható. A történet szerint egy kamasz srác végre felfedezi az erejét, amit az apja ágán örökölt meg. Azonban nem minden fekete fehér ebben a világban, ahogyan a streaming szolgáltató szuperhősfilmjeiben általában.

SkyShowtime

Renfield

2023-ban landolt a mozikban Nicolas Cage és Nicholas Hoult új filmje, ami a nárcisztikus Dracula (Cage) szolgájáról, Renfieldről szól. Ha másért nem is, de azért mindenképpen érdemes megnézni, mert Cage visszatért és újabb szürreális parókával szórakoztat minket.

Poker Face

A 4 Emmy-re jelölt sorozat lassan egy éve, januárban indult útjára. A történet középpontjában Charlie áll, akinek különleges képessége, hogy kiszúrja, ha valaki hazudik. Főszereplőnk pedig útra kel, ami alatt furcsa bűntények tömkelegeivel találja szembe magát. Amiket nem tud megoldani.

Apple TV+

Kedves Edward

A kedves Edward egy 12 éves fiú története, aki túlélt egy repülőbalesetet, amiben a családja odaveszett. A fiú az Apple TV sorozatában próbálja feldolgozni a történeteket egy segítőcsoporttal, ami alatt új barátságok, románcok alakulnak ki.

Tetris

A Tetris története szerint egy amerikai és egy orosz videójátékrajongó barátságot köt. Mindezt a hidegháború közepén. A két barát a film alatt megpróbálja kijátszani a KGB-t és kicsempészni a világ leghíresebb játékát a Szovjetunióból. Bár a történelmi hűségben érdemes némileg kételkedni, azonban a film így is egy szórakoztató délutáni mozinak ígérkezik.