Elárulta Ferenc pápa, kik a mai világ Kisjézusai: itt az igazság a kisdedek legyilkolásáról

A szentföldi harcok leállítását, a kétségbeejtő humanitárius helyzet megoldását és a közel-keleti konfliktus tartós rendezését sürgette Ferenc pápa karácsonyi beszédében, amelyet a Szent Péter-bazilika erkélyéről mondott el hétfő délben. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsony éjjelén a budapesti Szent István-bazilikában pedig úg fogalmazott, karácsony ünnepe "ujjongó megvallása" annak, hogy a "világ meghitt otthonunk" és az "utolsó szó mindig a szereteté". Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke karácsony első napján a Pest vármegyei Hévízgyörkön, ünnepi istentiszteleten arra hívta fel a figyelmet, hogy "a világban felhőkarcolók, monstrumok és paloták épülnek, de Isten a kunyhót választja".

Ferenc pápa: "Fájó szívvel gondolok azokra az emberekre, akiket meggyilkoltak, elhurcoltak."

Mint mondta, fájó szívvel gondol azokra az emberekre, akiket a Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei október 7-én meggyilkoltak Izraelben, illetve elhurcoltak, szívén viseli annak a mintegy száz embernek a sorsát, akit még mindig túszként fogva tartanak, és sürgette utóbbiak szabadon engedését. Hozzátette, hogy a Hamász terrortámadása kiváltotta háború viszont ellehetetleníti a Gázai övezeti lakosság életét, az izraeli hadművelet "félelmetes" számú ártatlan civil áldozatot szed. Sürgette a gázaiaknak szánt segélyszállítmányok célba juttatásának elősegítését.

"Az erőszak és a gyűlölet táplálása helyett kezdődjék el a palesztin kérdés megoldása a felek őszinte és kitartó párbeszéde révén, amelyet erős politikai akaratnak és a nemzetközi közösség támogatásának kell kísérnie" - hangoztatta Ferenc pápa.

A világ keresztényeinek tekintete most is Betlehem felé fordul, mint minden karácsonykor, de ott most ezekben a napokban a fájdalom tölti meg a szíveket, és csend honol

- mondta az egyházfő, aki hagyománya szerint felsorolta a világ összes háború dúlta térségét, köztük a "mártír" Ukrajnát, Szíriát, Jement, és békét sürgetett mindenütt, Libanonban pedig politikai és társadalmi stabilitást. Mint mondta, végleges békét szeretne Örményország és Azerbajdzsán között, a menekültek biztonságos hazatérését, kölcsönös tiszteletet a szembenálló felek vallási hagyományai és imahelyei iránt.

Megemlékezett az afrikai Száhel-övezetet, az Elefántcsontpartot, Szudánt, Kamerunt, a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Dél-Szudánt sújtó konfliktusról. A testvériség erősítését sürgette a Koreai-félsziget két országa között. Megoldást kért a társadalmi és politikai feszültségekre, az embereket méltóságuktól megfosztó szegénységre és a fájdalmas kivándorlásra a dél-amerikai kontinensen.

Kijelentette, hogy nemet kell mondani a háború logikájára: az összes háború nem más, mint céltalan utazás, győztesek nélküli vereség, megbocsáthatatlan őrültség. A háborúk megállításához - tette hozzá - mindenekelőtt a fegyverekre kell nemet mondani, mert

ha sérült lelkű ember keze ügyébe kerül a halál eszköze, akkor előbb vagy utóbb használni is fogja

- jelentette ki.

Hogy lehet békéről beszélni, ha nő a legyártott és eladott fegyverek száma? - tette fel a kérdést. Úgy vélte, a tömeggyilkosságok nagy része "fülsüketítő csendben, de sokak tudtával" történik. Az emberek kenyeret és nem fegyvert akarnak; azok, akik nehezen tudnak megélni, békéért könyörögnek, és fel sem tudják fogni, mennyi állami pénz megy el a fegyverkezésre.

Beszéljenek róla, írjanak róla, kerüljenek napvilágra a háborúk szálait mozgató érdekek és a belőlük származó nyereség nagysága!

- szólított fel a pápa.

Emlékeztetett arra, hogy a Megváltó születését Betlehemben a szentföldi kisdedek legyilkolása követte:

Hány ártatlan kisdedet mészárolnak le ma is a világban, olyanokat is, akik még az anyaméhben vannak, hányat a háború elől menekülő, elkeseredett emberek gyermekei közül? Ők a mai világ Kisjézusai.

A betlehemi gyermek azt kéri tőlünk, hogy legyünk a hangja azoknak, akiknek a szava nem hallatszik: az ártatlanoké, az éhezőké, a munkanélkülieké, a jobb jövő reményében elvándorlóké, a gátlástalan emberkereskedőknek kiszolgáltatottaké - mondta.

Ferenc pápa ülve olvasta fel beszédét, amelynek végén latinul elmondta a Rómának és a világnak szóló áldását, az Urbi et Orbit. A Vatikán által megadott adatok szerint az egyházfőt a Szent Péter téren és távolabb mintegy hetvenezer ember hallgatta.

Erdő Péter: "Hogyan tudja megérteni ezt a XXI. század embere?"

Erdő Péter bíboros a zsúfolásig telt székesegyházban a szentmise kezdetén emlékeztetett: karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ez az a szeretet, amit "hálával és szeretettel kell viszonoznunk", és ami arra kötelez, hogy "szeretettel forduljunk egymás felé is" - mondta.

Erdő Péter homíliájában arról beszélt, hogy a Krisztusban "közénk lépő Isten megmutatja a valóság teljességét": a teremtőt együtt a teremtett világgal. Azt az alkotót, aki "annyira szeret minket, hogy osztozik szenvedésünkben és halálunkban is" - fogalmazott.

Kitért arra: amikor az Isten-ember megszületett, először csupán az embert látták benne. Még a nagyra hivatott "újszülött királyt" is csak különleges jelek alapján ismerték fel benne a pásztorok és a napkeleti bölcsek. Hogyan is tudta volna felmérni az akkori ember ott, Betlehemben, hogy mi történik? De hogyan tudja megérteni ezt a XXI. század embere? - tette fel a kérdést a főpásztor.

Az embernek nincsenek közvetlen tapasztalatai Istenről, bármennyire fejlődik is a természettudomány, a fizika vagy a csillagászat, mindig a "teremtett világ keretein belül maradnak" - mondta. De szerinte a szívnek - ahogy Pascal írja - megvannak a maga érvei, amelyeket az értelem már nem ismer.

Istenre nyíló ablak van a szívünkben. Megérezhetjük az isteni valóság kimondhatatlan, félelmetes és varázslatosan vonzó mélységét

- fogalmazott.

Erdő Péter szólt arról is, hogy a keresztényeknek nem csupán egy jámbor, emberbarát filozófiát kell követnünk, esetleg a divat vagy a többség ízlése szerint évitizedenként változó tartalommal.

Jézus tanítása, élete, halála és feltámadása az örök mérce számunkra, hiszen az ő tanítványai vagyunk

- fogalmazott Erdő Péter.

Fabiny Tamás: "Háború dúl, terror és katonai fenyegetés uralkodik."

Fabiny Tamás úgy fogalmazott, az angyalok nem a császárkori Rómába, de még csak nem is Jeruzsálembe mentek, énekük a betlehemi mezőn harsant fel. Isten szinte észrevétlenül érkezett a világba, hiszen "ki sejtette akkor", milyen csoda is történt Betlehemben. Jézus pedig nem a hatalmasságok útját járta, és mivel nem a magasságot, hanem a mélységet kereste, ezért aki a mélységben él, nem kell hogy tovább keresse őt. Jézus ott van hozzánk a legközelebb, ahol a legkevésbé várjuk - hangsúlyozta.

Lehet vigaszunk, mert Isten ott van a mélységben - mondta, hozzátéve, hogy bár "a világban felhőkarcolók, monstrumok és paloták épülnek, de Isten a kunyhót választja". Nem palota, hanem kunyhó. Nem magasság, hanem mélység - mondta.

Fabiny Tamás hangsúlyozta, az angyalok karácsonyi szózata nemcsak Isten dicsőségét zengi, hanem a békét is meghirdeti, ennek pedig ma, amikor Ukrajnában háború dúl, terror és katonai fenyegetés uralkodik a Szentföldön is, különös jelentősége van. Békére nem a felhalmozott fegyverek, még csak nem is a jó diplomáciai érzékkel megáldott politikusok béketervei, hanem Isten mosolya ad reményt, mert ő a háta mögé is néz, tudja, hogy ott is élnek emberek, akik örülnének a mosolyának - mondta. Az idén 200 éve született evangélikus költő, Petőfi Sándor sorait idézve azt mondta:

szent a szalmakunyhók küszöbe, mert itt születnek a nagyok, az ég a megváltókat ide küldi be.

Úgy fogalmazott, 2023 karácsonyán észre kell vennünk azt a sok-sok embert, aki a mélységben kiált, vagy aki úgy érzi, hogy az Isten háta mögött él. Kányádi Sándor erdélyi költőnek még a Ceausescu-rendszer idején írt, az Isten háta mögött című versének imádságát akkor joggal lehetett az erdélyi magyarokra vonatkoztatni, de a vers azóta is aktuális, és "sok nehéz sorsú embertársunkra gondolhatunk ebben a szellemben" - fűzte hozzá.

Emlékeztetett, hogy Székelyudvarhelyen, ahol az összeomlott kollégiumépület alatt diákok lelték halálukat, vagy Prágában, ahol egy ámokfutó gyilkolt meg 15 egyetemistát, miután agyonlőtt egy édesapát és egy kisbabát, ma is átélik ezt a gyászt. A püspök ezért Istenhez könyörgött, hogy

ne hagyjon magára senkit, vigasztalja a gyászolókat, bátorítsa az elesetteket, hallja meg a mélységből kiáltók hangját.

Az Istentisztelet során Fabiny Tamás ismertette, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház karácsonyi adománygyűjtésével a Családok átmeneti otthonában élőket támogatják.