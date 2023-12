Kiderült, mikor tér vissza a Sárkányok háza az HBO Max-ra: itt a hivatalos előzetes

Itt a hivatalos bejelentés: 2024 nyarán tér vissza az HBO Max streaming-platformra a Trónok harca előzménysorozata, azaz a Sárkányok háza - tudta meg a Pénzcentrum.

Az HBO Max Magyarország hivatalosan is bejelentette, hogy 2024 nyarán jön a Trónok harca előzménysorozata, azaz a Sárkányok házának új évada. Az alábbiakban mutatjuk a Sárkányok háza 2. évadának hivatalos, magyar feliratos előzetesét. Sőt, az HBO Max tartalomigazgatója, Casey Bloys konkrétan úgy fogalmazott, hogy a "Sárkányok háza" második évada 2024 kora nyarán debütál.

A közelgő évad első trailerét kizárólag az újságíróknak mutatták be egy exkluzív sajtóbemutatón New York-ban, azonban a trailer tartalmával kapcsolatos konkrétumok a mai napig titokban maradtak. Alig fél órával ezelőtt azonban az HBO Max Magyarország hivatalos TikTok-csatornájára is felkerült a Sárkányok háza 2. évadának előzetese. Íme a #HOTDS2 hivatalos trailere, magyar felirattal:

Mint ismert, a "Sárkányok háza", amely George R.R. Martin "Trónok harca" című könyve, a "Tűz és vér" alapján készült, a Targaryen-dinasztia történetét meséli el Westeros fiktív kontinensén belül. A történet körülbelül 200 évvel a "Trónok harca" című filmben bemutatott események előtt, és nagyjából 100 évvel azután játszódik, hogy a Targaryenek egyesítették a Hét Királyságot.

Lesznek egyéb Trónok harca spinoffok is?

Az HBO Max tartalomigazgatója, Casey Bloys korábban a produkció esetleges spinoffjai kapcsán elmondta, hogy nem akarnak mégegyszer abba a hibába esni, mint amikor elkezdtek egy rakás Trónok harca-spinoffot és előzményszériát fejleszteni, sőt forgatni, és többet végül el kellett kaszálni. Így jelenleg erre az egy Trónok harca-sorozatra (és annak egy évadára) koncentrálnak.

Eltart egy darabig, amíg egy széria eléri a célját. És tudom, hogy George (R.R. Martin, az eredeti regények szerzője) is így érez. Szóval valami olyasmit akarunk csinálni, amire mindenki büszke lehet

– szögezte le mmég 2023 elején a tartalomigazgató.

Ugyanakkor a Sárkányok háza 2. évadának hivatalos New York-i sajtóeseményén, egy kérdés-felelet szegmensben Bloys kifejezte várakozását, hogy a Trónok harca újabb spinoffjának forgatására kerül sor, melynek címe: A hét királyság lovagja: "The Hedge Knight" (A sövénylovag) című filmet jövő év tavaszán kezdik majd el forgatni. Ennek feltétele a jelenlegi SAG-AFTRA sztrájk megoldása - tette hozzá Casey Bloys.