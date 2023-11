Eljött a rezsiemelés újabb állomása: léptek a szolgáltatók, ennyivel drágul a magyarok élete

Az elmúlt másfél-két évben folyamatosan nőtt mindennek az ára, ami a pandémiás időszakkal karöltve arra késztetett mindenkit, hogy ahol tud, ott spóroljon egy keveset, hogy legyen legalább esélye félretenni valamennyit a fizetéséből a hó végén. A legalamuszibb kiadásunk pedig talán a digitális rezsi, hiszen ma már nincsen olyan háztartás, ahol ne fizetnének elő valamilyen szolgáltatásra. Ezek pedig valójában nagyon alattomos luxuskiadások: bár külön-külön nem kerülnek sokba, de ha nem figyelünk egy kisebb vagyontól válunk meg minden hónapban. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy pontosan mik is tartoznak a digitális rezsi fogalmába, illetve hogyan tudjuk visszavágni ezeket a sokszor elengedhetetlennek tűnő kiadásokat?

Mindenekelőtt érdemes tisztába tenni, hogy pontosan miről is van szó, ha a digitális rezsiről beszélünk. Ebbe a kategóriába tartoznak azok az online szolgáltatások, amik bár nem létszükségletűek, de az elmúlt években a mindennapjaink szerves részévé váltak. Azonban érdemes ezekre az előfizetésekre különösképpen odafigyelni, ugyanis kisebb vagyonokat fizethetünk ki a különböző streaming szolgáltatóknak úgy, hogy észre sem vesszük.

Az az összeg pedig, amit egy hónapban elköltünk a különböző, elengedhetetlennek tűnő streaming szolgáltatásokra könnyedén elérhetik a rezsicsekkjeink összegét is. A szolgáltatók ugyanis az előfizetésünket automatikusan vonják le a kártyánkról, így észre se vesszük, de 30 ezreket költöttünk el olyan oldalakra, amiknek jó esetben is csak a felét használjuk rendszeresen. Mindezt azért, mert elfelejtettük lemondani időben az előfizetésünket, megfeledkeztünk a szolgáltatásról, vagy csak azzal a felkiáltással, hogy nem is olyan drága annyiban hagyjuk az előfizetésünket. Azonban sok kicsi sokra megy, szokták mondani, így érdemes csínján bánnunk a digitális rezsinkkel, főleg úgy, hogy a legtöbb szolgáltató az elmúlt hetekben szépen lassan, de elkezdett árat emelni.

De nézzük is a legnépszerűbb Magyarországon is elérhető szolgáltatásokat, illetve azt, hogy mennyit is fizetünk egy hónapban átlagosan ezekért.

Netflix

Bár mióta a Netflix hazánkban is letiltotta az előfizetés megosztását némiképpen zuhant az oldal népszerűsége, amiben az sem segített, hogy egyre kevesebb minőségi, saját tartalommal jelentkezik a streaming oldal, de ennek ellenére is ez lehet a legnépszerűbb szolgáltatás hazánkban. Az oldal díjcsomagjainak ára 2490 és 4490 forint között mozog, attól függően, hogy melyik csomagot választjuk.

Létezik egy úgynevezett alap csomag, ami 2490 forintba kerül, hátránya, hogy egyszerre egy támogatott eszközön lehet a műsorokat nézni, illetve arra filmeket, sorozatokat letölteni, illetve ebben az esetben mindössze HD-minőségben nézhetünk bármit. A következő, 3490 forintos csomagban már egyszerre 2 támogatott eszközön is használhatjuk a Netflixet, illetve Full HD-ban nézhetjük a műsorainkat. Végül 4490 forintért előfizethetünk még a Prémium csomagra is, ahol 4 támogatott eszközön élvezhetjük a filmeket, Ultra HD-minőségben.

Azonban érdemes odafigyelni az apróbetűs részre: a támogatott eszközök ugyanis nem azt jelenti, hogy megoszthatod a barátaiddal az előfizetésed, ugyanis ez már plusz pénzbe kerül. Arra, hogy úgynevezett vendégfelhasználókat adjunk hozzá a profilunkhoz, mindössze a Standard és a Prémium előfizetőknek van lehetősége. Előbbi esetben egy vendégfelhazsnálót, míg utóbbinál kettőt tudunk hozzáadni 990 forintért, helyenként.

HBO MAX

Tavaly márciusban Magyarországra is megérkezett az HBO MAX, ahol azok, akik HBO GO előfizetők voltak, vagy a kezdeti promóció alatt előfizettek, 1590 forintért használhatnák a streaming csatornát. A kevésbé szerencséseknek 2390 forintot kell fizetniük, vagy választhatják az éves előfizetést is, ami most 18 990 forintba kerül 28 680 forint helyett. Ez 9690 forinttal kevesebb, mint ha egy éven át minden hónapban kifizetnénk a 2390 forintot. Ezért pedig korlátlan hozzáférést kapunk az HBO és a Max Original, valamint a Warner filmjeihez és sorozataihoz.

Prime Video

A Prime Video, azaz az Amazon Prime még mindig messze a legolcsóbb streaming oldal, ami elérhető Magyarországon: a cég még mindig mindössze 899 forintot kér el. Ezért cserébe 3 okoseszközön nézhetjük egyszerre a kedvenc filmjeinket és sorozatainkat, de már régebbi típusú tévéken is elérhető a szolgáltatás.

Az oldalon pedig nemcsak az Amazon Originals saját gyártású filmjeit és sorozatait nézhetjük meg: más szolgáltatók tartalma, illetve élő adások is elérhetőek. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy – bár ez részben mindegyik szolgáltatóra igaz – az Amazon esetében nagyon változó, hogy melyik országban milyen szolgáltatás érhető el. Egyes esetekben pedig Amazon előfizetés is szükséges ahhoz, hogy tudjuk használni a streaming csatornát.

Disney +

A Disney+ pont a napokban jelentette be, hogy árat emel: az eddigi havi 2490 forintról 3090 forintra emeli a havi előfizetés díját. Ez az ár az új előfizetők esetében november 1. óta érvényes, míg aki ezelőtt fizetett elő a szolgáltatásra, az december 6-tól fogja az emelt árat fizetni.

Ezen kívül van egy éves előfizetés is, ami 30900 forintot jelent évenként, azaz 2 hónap árát elengedik ebben az esetben. Fontos változás emellett, hogy a csatornán nincsen próbaidőszak, így az előfizetés minimum egy hónapos elköteleződéssel jár a csatorna felé. Mindezért a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars és a National Geographic többezer műsora közül válogathatnak az előfizetők.

Apple TV+

Azonban nemcsak a Disney emelt az árain: korábban az Apple TV+ havonta 1890 forintunkba került, amit mára 2790 forintra emeltek. Az Apple esetében van egy egyhetes próbaidőszak, így az első fizetés előtt még van esélyünk meggondolni magunkat, illetve, ha új Apple készüléket vásárolunk, akkor jár mellé egy 3 hónapos ingyenes Apple TV+ szolgáltatás is.

Ha főleg a cég eszközeit használjuk, akkor azonban érdemes lehet megfontolni az Apple One előfizetést. Az egyéni 4590 forintba kerül, amiben van 50 GB iCloud+, Apple TV+, Music és Arcade is. Ezzel a csomaggal havi 3179 forintot tudunk megtakarítani, ha amúgy is előfizetnénk a többi szolgáltatásra. Emellett választhatjuk a családi csomagot is, ahol 5 családtagunkkal osztozhatunk havi 5990 forintért a szolgáltatáson, ami az Egyéni csomagtól annyiban tér el, hogy 200 GB tárhelyet tartalmaz.

SkyShowtime

A SkyShowtime Magyarország legfiatalabb streaiming csatornája, amire most egy akció keretében november 27-ig 1199 forintért tudunk előfizetni. Három hónapig. Ezután újra 1999 forintot kell fizetnünk a szolgáltatásért, aminek keretében egyszerre két eszközön tudjuk nézni reklámmentesen a Peacock, a DreamWorks, az Universal, Nickelodeon és a Paramount filmjeit és sorozatait.

Spotify

Ha Android telefonunk van, akkor jó eséllyel a Spotify mellett döntöttünk, hiszen zenehallgatásra ez a legkedvezőbb megoldás. Ha nem szeretnénk reklámokat, illetve szeretjük megválasztani mi, hogy mit és milyen sorrendben hallgassunk – az offline zenehallgatás lehetőségéről nem is beszélve –, akkor érdemes előfizetni valamelyik prémium csomagra.

Ebben az esetben összesen négy lehetőség közül választhatunk. Az Egyéni Premium 1990 forintba kerül és egy profilt kapunk hozzá. Létezik egy Premium Duo csomag, ami 2690 forintba kerül, amivel ketten tudjuk használni az előfizetést, illetve van a Családi Premium csomag is, ahol 6-an, havi 3290 forintos árért cserébe. Mindezek mellett pedig létezik egy diák kedvezmény is, a Hallgatói Premium csomag, ami 1090 forintba kerül. Érdekesség egyébként a Spotify kapcsán, hogy a cég csak idén vezette be, hogy forintban is lehet fizetni a szolgáltatásért, eddig Magyarországról is euróban kellett fizetni, ami a forint romlása miatt sokszor nem érte meg, hiszen akár 200-300 forinttal is drágulhatott, amikor különösen gyenge volt a magyar fizetőeszköz.

Play Station Plus

A Disney+-hoz hasonlóan a Play Station is árakat emelt az elmúlt időszakban. A korábbi 2700 forintos árhoz képest, az Essential csomag már havi 3200 forintba kerül, illetve választhatunk 3 havi előfizetést (8900 forint) és egyéveset is (25 600 forint). Létezik még egy PlayStation Plus Extra néven futó csomag, ami havonta 5000, három havonta 14 700, míg évente 45 000 forintba kerül. A legdrágább csomag a PlayStation Plus Premium, amihez megkapjuk a játékkatalógus több száz játékát, a másik két csomag összes szolgáltatását, illetve további exkluzív előnyöket, mint a próbaverziók, felhőalapú streamelés és a klasszikus játékok katalógusa. Ennek az ára havonta 6000, háromhavonta 17 800, míg évente 54 000 forint.

Xbox Live

Az Xbox Live, azaz Xbox Game Pass Core havonta 2500 forintba kerül, ami mellett még többféle csomagból válogathatunk. Ilyen az Xbox Game Pass / Console 3190 forintért, az Xbox Game Pass Ultimate, ami egy 14 napos, 300 forintba kerülő bevezető időszak után havonta 4790 forintba kerül, illetve a PC Game Pass, ami 3000 forintba fáj havonta, de szintén lehet kérni egy 300 forintos, kéthetes próbaidőszakot.

Switch Online

A Nintendo esetében választhatunk az egyéni és a családi előfizetés között. Előbbi egy hónapra, azaz 30 napra 3,99 euróba (mai árfolyamon számolva 1505 forint), három hónapra 7,99 euróba (3013 forint), egy évre 19,99 euróba (7539 forint) kerül. Ezen felül az egyéni csomag mellé lehet választani éves előfizetés esetében egy Expansion Pack Individual Membershipet is, amivel 39,99 euróba (15 082 forint) kerül a 365 napos előfizetés.

Van lehetőségünk létrehozni azonban egy Családi előfizetést is, viszont ekkor csak egy évre tudunk előfizetni, bár nagy előnye, hogy 8 különböző Nintendo Fiók is használhatja egyszerre a szolgáltatást. Itt is van lehetőség az extrákkal dúsított, Expansion Pack Individual Membershipre előfizetni pluszban, ez 69,99 eurót (26396 forint) jelent, ha viszont a szimpla csomagra fizetünk elő az 34,99 euróba (13 196 forint) kerül.

YouTube Premium

A videómegosztó reklámmentes szolgáltatására egy egyhónapos próbaidőszakot követően többféle csomagra is elő tudunk fizetni. Az egyéni csomag 1790 forintba, a családi 2690 forintra, míg a diákoknak szóló kedvezményes csomag 1090 forintba kerül.

Google One

Minden Google előfizető kap 15 GB tárhelyet, azonban ez ma már réges-régen nem elegendő a fotóinknak és dokumentumainknak. A Google One esetében előfizethetünk egy háromhónapos, havonta 175 forintba kerülő próbaidőszak után 690 forintért a Basic, 100 GB-ot tartalmazó csomagra. A következő kategória a 200 GB-ot tartalmazó Standard csomag, ami a próbaidőszak (272,50 forint/hónap/három hónap) után 1090 forintba kerül. A Premium csomag ennél viszont már jelentősen drágább, havonta 3590 forintba kerül. Természetesen itt is van lehetőség egy háromhónapos próbaidőszakra, ami havonta 897,50 forintunkba kerül.

ICloud

Természetesen az Apple készülékeket használóknak is van lehetősége online tárhelyre előfizetni, hazánkban egészen pontosan 5 csomag közül válogathatunk. Az 50 GB-os tárhely 399 forintba, a 200 GB 1290 forintba, a 2 TB 4490 forintba, a 6 TB 12 990 forintba, míg a 12 TB 26 990 forintba kerül.

De mégis mennyit fizetünk ezekért összesen?

Ha mindegyik esetben a legnagyobb csomaggal számolunk és egyik esetben sem szeretnénk egy hónapnál tovább elkötelezni magunkat, akkor, ha mohók vagyunk könnyedén 30-40 ezer forintba is kerülhet a digitális rezsink. De vegyünk inkább egy átlagos embert, akinek Android készüléke van, és PlayStation-ön szeret játszani mondjuk. Ha ez a fiktív ember mindössze a három legnépszerűbb streaming szolgáltatóra, az HBO Max-ra, a Netflixre és a Disney+-ra fizet elő, akkor 18 840 forintot költ digitális rezsire úgy, hogy az extra tárhely, illetve egy YouTube prémium előfizetés is van benne, a középső csomagokra fizetett elő.

Ebben viszont nincsenek benne a munkához szükséges eszközök, mint a Photoshop, vagy a Word, illetve azzal se számoltunk adott esetben, hogy még nem találtuk meg életünk párját és több applikáción is regisztráltak, miközben fizetnek a szolgáltatásért, hogy használható legyen egyáltalán.