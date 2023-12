Szívszorító bejelentést tett Azariah: a következő koncertjét érinti, ezt üzenik a rajongóknak

A sztár a teljes jegybevételt jótékony célra ajánlja fel, hátrányos helyzetű gyerekek kapnak belőle fizikai és anyagi jellegű támogatásokat.

Ma esti, ünnepi koncertjének teljes bevételét jótékony célra ajánlja fel Azahriah - ezt maga a szupersztár magyar rapper-énekes jelentette be menedzsmentjén keresztül.

Mint Azahriah mondta, a befolyt összegből hátrányos helyzetű gyermekek kapnak majd fizikai és anyagi jellegű támogatásokat. Ha azonban mi is hozzátennénk ehhez, sajnos azt már nem tudjuk megtenni: a ma esti, Akvárium Klubban rendezendő koncertre percek alatt elfogyott az összes jegy, sokkal korábban.

Azahriah nagyon sikeres évet zár 2023 végével: mint mi is többször beszámoltunk róla, a fiatal rapper három teltházas koncertet is ad majd 2024-ben, nem is akárhol: a legnagyobb magyar stadiont, a Puskás Arénát tölti majd meg három estén is.