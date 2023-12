Mélységes gyász: meghalt az egyik legismertebb magyar szinkronszínész, Andresz Kati

68 éves korában elhunyt Andresz Kati színész, szinkronszínész – írja a Színház Online.

Andresz, aki 1955-ben látta meg a napvilágot Budapesten, 1978-ban csatlakozott a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházhoz. Ezt követően, 1981 és 1984 között a Pécsi Nemzeti Színházban, majd 1984 és 1986 között a győri Kisfaludy Színházban töltötte színészi pályáját. 1986 és 1987 között a szolnoki Szigligeti Színházban lépett fel, míg 1987-ben a Jurta Színház alkalmazásában állt. 1988-tól kezdve szabadúszóként dolgozott.

Andresz szinkronszerepei révén vált ismertté a nagyközönség számára, hiszen olyan hírességeknek adta hangját, mint Goldie Hawn, Susan Sarandon, Diane Keaton és Romy Schneider. Emellett Fatima karakterét is ő szólaltatta meg az Esmeralda című sorozatban, míg a Szulejmán című sorozatban Afife asszony hangjaként hallhattuk. Magyar tévéfilmekben és sorozatokban is feltűnt, például a Lindában és a Szomszédokban is láthattuk őt.