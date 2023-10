Megható üzentet küldött a Quimby Azahriah-nak: "Elképesztő ez a srác..."

Egyre többen szólalnak meg a közösségi oldalakon Azahriah tripla Puskás Aréna koncertjével kapcsolatban. Nemrég a Quimby gratulált a fiatal tehetségnek.

Mint arról itt a Pénzcentrumon is beszámoltunk, triplázik a Puskás Arénában jövő májusban Baukó Attila, azaz művésznevén Azahriah. Ez elképesztő siker, egyrészt évtizedek óta nem volt olyan magyar zenekar, aki képes volt háromszor is megtölteni egy 50 ezres stadiont.ó, másrészt egy ilyen gigaprodukció szépen is hoz a konyhára, a teljes költségvetés a 3 milliárd forintot is elérheti, amelyből akár 450 millió is ütheti profitként a fiatal zenész markát.

A hatalmas siker kapcsán egyre-másra szólalnak meg a hazai zenészek, arról, hogy az ismert rapper, G.w.M hogyan gratulált Azahriah-nak, itt írtunk. Nemrég azonban a legendás Quimby zenekar is közétette, mit gondolnak Azahriah sikeréről. "Elképesztő ez a srác és figyelemreméltó az ő Z generációs self-made sikersztorija, amellyel új utakat tör magának a hazai könnyűzenében. Godspeed!" - írták, és egy rakéta-emoji-val jelezték az előadónak, hogy ezután a cél a csillagok. Íme: