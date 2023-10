Veszélyben a magyar színházak? Most megszólalt egy direktor, nincs jó híre

Amennyire lehetett, racionalizálták a működést a kaposvári színházban, de a nézőszám csökkenését nem kerülhették el.

A felújítás után alig fél évvel be kellett zárnia a koronavírus-járvány miatt a kaposvári Csiky Gergely Színháznak. Az igazgató, Dr. Fülöp Gergely most a HelloVidéknek adott interjút, amiben sok mindenről lerántja a leplet.

Az életünk úgy alakult, hogy 2019 novemberében újranyitottunk, majd 2020 márciusában újra be kellett zárnunk. A társulat, és a teljes színházi kollektíva nagyon jól összecsiszolódott ebben az időszakban. Mi azt az utat választottuk, hogy dolgoztunk tovább, viszont szűkítettük a működést. Részben az online térbe költözünk be, valamint ételt hordtunk az idősebbeknek, és gyógyszert szereztünk be. Nem az előadásainkat vetítettük le elsősorban, hanem kicsi filmstúdióvá alakítottuk a próbatermünket, és online tartalmakat szolgáltattunk a nézőink számára

- fogalmazott a teátrumvezető. Hozzátette azt is, hogy a megemelkedett rezsiárak durva hatással vannak a színház életére, de amíg tudnak, kitartanak.

Az elszálló energiaárak miatt kénytelenek voltunk a színház működését is korlátozni. Ez azt jelentette, hogy végig játszottuk az ünnepi időszakot 2022-ben, és utána 2023 január, február, márciusában korlátozott módon játszottunk, havonta 3-5 nagyszínpadi előadást tartottunk. A kamaraszínpad üzemelt, lévén, hogy két emelettem a föld alatt van s a felfűtése kevesebb energiat emésztett fel mint a föld feletti épületrészeké. Természetszerűleg csökkent a nézőszámunk, de összességében a színház kihasználtsága szinte ugyanannyi maradt. A számok tükrében ez azt jelenti, hogy a megelőző évadban 72 ezer nézőnk volt, ez a szám három hónapos korlátozott működés miatt 64 ezerre csökkent

- tette még hozzá.