Ettől sokan falra másznak: fű alatt megváltozott a magyarok kedvenc mekis hamburgerének receptje

Új elkészítési módra állt át szendvicseinél az utóbbi hónapokban a hazai McDonald's - írja a hvg.hu. Reményeik szerint kicsit finomabbak és frissebb állagúak lettek az ételek.

A gyorsétteremlánc apróbbakat csavart a burgerek készítési folyamatán, így kicsit megváltozott ezek íze és állaga. A folyamat hónapokkal ezelőtt indult meg, és mostanra az összes magyarországi étterembe begyűrűzött.

A vállalat újdonságként hirdeti, hogy a Big Mac fedelét most már máshogy szórják meg szezámmaggal, mert hogy eddig olyan „steril" volt, hogy mindenhová ugyanolyan sűrűséggel jutott belőle, de most már „rusztikusabb," hogy ide kevesebb megy, oda meg több.

A sajtburgeren és a Big Macen bemutatott csavarás, hogy most már nem az összerakáskor kerül bele a kockázott hagyma, hanem már grillezés közben rászórják a piruló húspogácsára. Az extra hőhatástól a McDonald's szerint kicsit kioldódik a hagymából a cukor.

Új sütési beállításokat is használnak a grillezésnél, ettől elvileg ropogósabb a húskéreg, és nem szívja be annyira a szószokat. De belül meg a gyorsétteremlánc szerint szaftosabb is marad a hús. A másik változás, hogy „új temperálási procedúrával" rakják a szendvicsekbe a sajtot. Ez magyarul azt jelenti, hogy nemcsak kikapják a hűtőből, és rácuppantják a húsra, hanem előmelegítik, amitől élénkebb sárga lesz a színe, és kicsit jobban ráolvad a húspogácsára.