Csalás miatt körözik az TV2 sztárját: már a rendőrség is lépett az ügyben

Elfogatóparancsot adott ki a budapesti X. kerületi rendőrfőkapitányság Némethyová Ivett, művésznevén Némethy Ivett ellen. A szlovákiai, érsekújvári születésű, leánykori nevén Hindiová Ivettnek hívott nőt csalás miatt keresik.

A magát modellként, műsorvezetőként és énekesnőként is aposztrofált Ivettet leginkább valóságshow-kból ismerhetjük, mint a Házasodna a gazda, a Séfek séfje, a Házasság első látásra és az Ádám keresi Évát. Ezen kívül még a Zámbó Jimmy Emlékkoncertet is vezette többek között, de Pintér Tiborral is szerepelt egy videóklipben – számolt be a 444.