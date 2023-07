Ma már semmi se szent? Egyre többen próbálnak meg spórolni a szeretteik temetésén

A Központi Statisztikai Hivatal év elején közzétett adatai szerint az elmúlt öt évben mintegy 60 százalékkal emelkedtek a temetési költségek. Nem csoda, hogy egyre többen választják az olcsóbb, urnás temetést: öt családból négy a hamvasztás mellett dönt. A búcsúztatás szertartás része is sokaknak okoz fejtörést, nem tudják, hová forduljon a család, ha nem vallásosak vagy épp más felekezethez tartoznak a családtagok.

Egy haláleset a családban mindenkit megvisel, főleg, ha nem számítottunk előre szerettünk távozására. A családtagokra azonban a gyászfolyamat megkezdése előtt szomorú feladat vár: a temetés szervezése. Az árak emelkedése a legtöbb családnak komoly gondot okoz, ezért az olcsóbb, urnás temetést egyre többen választják.

A Központi Statisztikai Hivatal év eleji adatai szerint az utóbbi öt évben mind a koporsós, mind az urnás temetés mintegy 60 százalékkal drágult: egy koporsós temetés átlagára 350 ezer forint, ami 134 ezer forinttal drágább, mint öt évvel ezelőtt, de ugyanez a helyzet az urnás temetések esetében is: egy átlagos urnás búcsúztatás közel 250 ezer forintba kerül, ami szintén majdnem 60 százalékkal drágább, mint öt éve, de még mindig százezer forinttal olcsóbb, mint a koporsós. Nem csoda, hogy az utóbbi években egyre többen választják a hamvasztást és inkább a búcsúztatás módját igyekeznek meghitté, vagy szerettükhöz legjobban illővé tenni. A nagyobb városokban ötből négy esetben immár urnás temetés történik, és egyre népszerűbb az úgynevezett szórás vagy a hajós temetés is.

Kihez fordulhatunk?

A gyászoló családtagok számára a másik fejtörést a szertartás levezetése okozza: sokan nincsenek ugyanis tisztában azzal, milyen lehetőségeik vannak, ha éppen nem tartozik egyik felekezethez sem a család vagy az elhunyt. Az is problémát okozhat, ha a családtagok különböző felekezethez tartoznak, hiszen ilyenkor is nehéz eldönteni, melyik egyház lelkésze vagy papja vezesse a szertartást. Nekik nyújthat segítséget az ökumenikus szertartás, amelyben a temetés az élet, az együtt töltött idő, az emlékezés ünnepe. A hit mindenkiben ott van, a temetőlelkész csak segít előhívni azt. Egy ökumenikus szertartás esetén ráadásul az sem számít, hogy mely felekezethez tartozott az elhunyt, vagy vallásgyakorló volt-e. A lelkész búcsújában személyes történeteket is megemlít, így a gyász sokkal mélyebb, könnyebben megélhető.

A hagyományos koporsós temetés az, amire az egyházaknak általában felépített rendszere van, azonban ezek az egyházi búcsú-szertartások nem mindig megfelelőek azoknak, akik nem rendszeres vallásgyakorlók. A legtöbb család ráadásul kevert felekezetű. Ezeknek az embereknek ugyanúgy szükségük van a fogódzókra és egy olyan hiteles személyre, aki átsegíti őket a gyászon. Az ökumenikus lelkész ilyenkor személyesen az elhunytról emlékezik meg, családias, bizalmi légkört kialakítva. Fontos megérteni, hogy az elhunyt, bár eltávozott, mégis jelen van, emléke által továbbra is köztünk marad a mindennapokban. Minden fájdalmunk ellenére az elhunyttól kapott szeretetet és a közös időt ünnepeljük: egyszóval az életet

– árulta el Tóth Mihály vezető lelkész.

Hozzátette, a történelmi egyházak szigorú liturgia mentén szabályozott temetésével szemben az Ökumenikus Egyház missziója, hogy mindenhová elvigye a hit ajándékát és az örök élet üzenetét. Ezért ők minden olyan helyen, ahol méltósággal lehet temetési szertartást végezni, szolgálnak. Legyen szó akár temetőről, erdei temetésről, hajós temetésről vagy magánháznál búcsúzásról.